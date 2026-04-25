LIGUE 1

Uvjerljiva pobjeda PSG-a kod Angersa

Ligue 1 - Angers SCO v Paris St Germain
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.04.2026.
u 23:30

Bez ikakvih problema nogometaši Paris St. Germaina su u 31. kolu francuske Ligue 1 pobijedili kod Angersa 3-0 čime su napravili važan posao prema obrani naslova prvaka

S obzirom da je dan ranije Lens osvojio tek bod kod Bresta sada Parižani u odnosu na tog suparnika imaju šest bodova više.

PSG je kod Angersa poveo već u sedmoj minuti golom Kang Ina, a prema tri boda je i definitivno zakoračio krajem prvog i početkom drugog dijela. Prvo je Mayulu u 39. minuti povećao na 2-0, dok je treći pogodak za PSG postigao Beraldo u 52. minuti. Posljednjih petnaest minuta PSG je odigrao s igračem manje zbog drugog žutog kartona Goncala Ramosa.

Očekivano su nogometaši Lyona ostvarili domaću pobjedu ove subote, svladali su s 3-2 Auxerre. Lyon je došao na treće mjesto ljestvice te je napravio novi korak prema Ligi prvaka iduće sezone. Tri boda manje, ali i utakmicu manje od Lyona ima Lille, a četiri boda manje Rennes. Auxerre je ostao na 16. mjestu, na poziciji s koje se ide u dodatno razigravanje.

Jaremčuk je doveo Lyon u vodstvo u 19. minuti, ali su gosti iz Auxerrea uspjeli izjednačiti kada je Diomande u 35. pogodio za 1-1. Pritiskao je u nastavku Lyon te je u 66. minuti iskoristio pogrešku suparničke obrane, a Tolisso je pogodio za 2-1. Igrač utakmice Jaremčuk je zaključio dvoboj pogotkom za 3-1 u 71. minuti. Do kraja je Auxerre golom Okoha u 88. uspio smanjiti, ali poraz ipak nije izbjegao.

