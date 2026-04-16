Šokantne vijesti: Srebrni hrvatski rukometaš bori se s teškom bolešću

Hrvatski rukometni reprezentativac i bivši igrač Göppingena Josip Šarac (28) ozbiljno je bolestan, a njegov nekadašnji klub poručio je da je sport u ovom trenutku u potpunosti u drugom planu.

Njemački portal Handball World navodi kako je objava Göppingena izazvala veliku zabrinutost među navijačima, iako detalji o zdravstvenom stanju rukometaša nisu objavljeni. Klub se oglasio emotivnom porukom u kojoj je istaknuo da je Šarčev oporavak apsolutni prioritet te mu je poželio snagu u nadolazećem razdoblju.

Šarac je u Göppingenu proveo četiri godine i ostavio dubok trag, a prošlog ljeta preselio je u mađarsku Tatabányu, gdje je dobro započeo sezonu prije nego što su ga ozljede i zdravstveni problemi udaljili s terena. Njegov posljednji nastup upisan je krajem studenoga 2025.

I mađarski klub ranije je potvrdio da ove sezone više ne računa na njega zbog zdravstvenih razloga, naglasivši da je "najvažnije ozdravljenje", dok su mu podršku poslali i drugi bivši klubovi.