Nova karta otkriva koliko milijardera ima svaka država: Hrvatska ima jednog, znate li tko je?

Na Redditu se ovih dana pojavila karta koja prikazuje broj milijardera po europskim državama, a objava je brzo izazvala raspravu među korisnicima. Posebnu pažnju privukle su manje zemlje, među njima i Hrvatska, koja prema dostupnim podacima ima samo jednog milijardera. Prema podacima koji se temelje na listama Forbesa, Hrvatska već godinama ima tek jednog milijardera. Zanimljivo je da se on često ne percipira kao "klasični" hrvatski milijarder, budući da je riječ o poslovnom čovjeku ruskog podrijetla koji ima veze s Hrvatskom.

Iako u Hrvatskoj postoji niz iznimno bogatih poduzetnika, poput tehnoloških i industrijskih lidera, većina njih još uvijek ne doseže prag od milijardu dolara, barem prema globalnim rang-listama. U komentarima na Redditu pojavila su se mnoga nagađanja, pri čemu su se najčešće spominjali Mate Rimac, osnivači Infobipa, Dubravko Grgić, Emil Tedeschi i Pavao Vujnovac.

No riječ je o Vasilyju Anisimovu (74), poduzetniku s procijenjenim bogatstvom većim od dvije milijarde dolara. Anisimov je ruski milijarder koji se u statistikama vodi kao "hrvatski" jer od 2022. ima hrvatsko državljanstvo. Bogatsvo je stekao u industriji metala kao suvlasnik velike rudarsko-metalurške kompanije Metalloinvest, a kasnije se okrenuo i nekretninama kroz tvrtku Coalco International. Također je bio i predsjednik Ruske judo federacije.

