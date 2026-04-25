Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVI PODACI

Nova karta otkriva koliko milijardera ima svaka država: Hrvatska ima jednog, znate li tko je?

FORBES
VL
Autor
Večernji.hr
25.04.2026.
u 10:51

U komentarima na Redditu pojavila su se mnoga nagađanja

Na Redditu se ovih dana pojavila karta koja prikazuje broj milijardera po europskim državama, a objava je brzo izazvala raspravu među korisnicima. Posebnu pažnju privukle su manje zemlje, među njima i Hrvatska, koja prema dostupnim podacima ima samo jednog milijardera. Prema podacima koji se temelje na listama Forbesa, Hrvatska već godinama ima tek jednog milijardera. Zanimljivo je da se on često ne percipira kao "klasični" hrvatski milijarder, budući da je riječ o poslovnom čovjeku ruskog podrijetla koji ima veze s Hrvatskom.

Billionaires per country in Europe (2026)
by u/United_Station3514 in croatia

Iako u Hrvatskoj postoji niz iznimno bogatih poduzetnika, poput tehnoloških i industrijskih lidera, većina njih još uvijek ne doseže prag od milijardu dolara, barem prema globalnim rang-listama. U komentarima na Redditu pojavila su se mnoga nagađanja, pri čemu su se najčešće spominjali Mate Rimac, osnivači Infobipa, Dubravko Grgić, Emil Tedeschi i Pavao Vujnovac.

No riječ je o Vasilyju Anisimovu (74), poduzetniku s procijenjenim bogatstvom većim od dvije milijarde dolara. Anisimov je ruski milijarder koji se u statistikama vodi kao "hrvatski" jer od 2022. ima hrvatsko državljanstvo. Bogatsvo je stekao u industriji metala kao suvlasnik velike rudarsko-metalurške kompanije Metalloinvest, a kasnije se okrenuo i nekretninama kroz tvrtku Coalco International. Također je bio i predsjednik Ruske judo federacije.

Foto: Wikimedia Commons

*uz korištenje AI-a

Komentara 19

Pogledaj Sve
NA
NANO
13:02 25.04.2026.

Ljudi hrvatskog porjekla iz stranih država imaju velike probleme da dobe RH putovnicu. Dali je ovaj gospodin donio novce, milijarde u RH.

Avatar mladen111
mladen111
11:48 25.04.2026.

Čime je taj Rus zaslužio Domovnicu i tko mu ju je dao?

HH
Hrvoje Hrk !!
11:41 25.04.2026.

pa i ove države koje su u sivom su isto u europi , krivo napisano u europskoj uniji i mi smo mali miševi pa srbi i bosanci i crnogorci imaji ohohooo takvih jer kolko njih ima svojih privatnih televizija , aviona, helikoptera , hotela a kaj mi bogeci bistrički

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!