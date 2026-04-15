Kapetan rukometaša otkrio zašto je izabrao Hrvatsku: 'Bilo je noći kad nisam mogao spavati...'

Ivan Martinović, 28-godišnjak rođen u Beču koji je odabrao nositi hrvatski dres, danas je vođa reprezentacije i jedan od ključnih igrača moćnog Veszpréma. No, put do vrha nije bio lagan, a igračko sazrijevanje donijelo je i ključne promjene u pristupu igri, pogotovo u segmentu koji je dugo smatrao svojom slabom točkom - kontroli temperamenta. "Jako sam temperamentan, gorim kad sve ide dobro, obrana funkcionira, sve teče. Naučiti zadržati hladnu glavu u tim trenucima i ne izgubiti se, tu sam najviše napredovao", priznao je Martinović. Lekciju je, kaže, najbolje svladao tijekom osam godina provedenih u njemačkoj Bundesligi, koja ga je gurnula do krajnjih granica i naučila kada je potrebno stati na loptu.

Njegova karijera priča je o teškim odlukama i ustrajnosti. Iako je imao priliku zaigrati za Austriju, poput brata i sestre, srce ga je vuklo Hrvatskoj. Prvi dolazak u kamp hrvatske reprezentacije pamtit će kao sramežljivi dječak koji se još borio s jezikom, no brzo se uklopio. "Bio je to nevjerojatan put. S jedne strane predivan, upoznao sam toliko ljudi i puno naučio, a s druge strane bilo je teško. Bilo je noći kad nisam mogao spavati. Ono što mi je najviše pomoglo jest to što sam naučio biti samostalan", prisjeća se Martinović, koji je rano morao sam putovati i igrati s igračima koje nikad prije nije vidio. Upravo ga je to iskustvo, kaže, ojačalo i olakšalo mu svaku kasniju promjenu kluba.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uvijek je jasno znao kakav igrač želi postati, a uzori koje je slijedio to najbolje pokazuju. "Svi znaju da je Dule (Domagoj Duvnjak) oduvijek bio moj idol. On je bio vođa, osoba izvan terena koja je pokazala kako se treba boriti za Hrvatsku. Naravno, tu je i Ivano Balić, pogotovo zbog onih trikova u igri koje obožavam", otkrio je u razgovoru za EHF. Ipak, dodaje kako je po stilu igre možda najviše kopirao švedsku legendu Kima Anderssona, čije je poteze pomno pratio. Preuzevši kapetansku traku upravo od Duvnjaka, Martinović sada nastoji taj pobjednički mentalitet i pozitivan stav prenijeti na novu generaciju.

Nakon godina u Bundesligi, gdje je igrao za Gummersbach, Hannover, Melsungen i Rhein-Neckar Löwen, ljetos je napravio iskorak prelaskom u mađarski Veszprém. Glavni motiv bio je novi izazov i san o osvajanju Lige prvaka, natjecanja u kojem, pomalo nevjerojatno, igra svoju prvu sezonu. S mađarskim velikanom sada lovi europski naslov, a u četvrtfinalu ga čeka dvoboj protiv berlinskog Füchsea. Ambicije ne skriva - s Veszprémom želi na krov Europe, dok mu je s reprezentacijom najveći cilj zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Los Angelesu.