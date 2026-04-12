VEĆ SU OSIGURALE PLASMAN

Hrvatske rukometašice uvjerljivom pobjedom protiv Kosova zaključile kvalifikacije za Euro

Zagreb: Kvalifikacije za ženski EHF Euro 2026., Hrvatska – Kosovo
Slavko Midzor/PIXSELL
Zvonimir Matić/Hina
12.04.2026.
u 19:48

Hrvatska je osigurala prolazak na EP i prije ove utakmice u kojoj se protiv slabašnog Kosova mučila u prvih 15-ak minuta

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u susretu je zadnjeg, 6. kola skupine 1 kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se od 3. do 20. prosinca održati u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj u dvorani u Jelkovcu svladala Kosovo sa 37-13 (18-10).

Klara Birtić je sa šest golova bila najefikasnija kod Hrvatske, po pet su dodale Kala Kosovac i Andrea Šimara, dok su Vanesa Kastrati i Lorena Matarova zabile po četiri za Kosovo.

Hrvatska je osigurala prolazak na EP i prije ove utakmice u kojoj se protiv slabašnog Kosova mučila u prvih 15-ak minuta. U 17. minuti bilo je samo 12-9 za Hrvatsku, ali u sljedećih pola sata prvenstveno boljom igrom u obrani naše su reprezentativke napravile fenomenalnu seriju 18-1 i stigle do prednosti od 30-10. Kosovo je tada zabilo prvi gol u drugom poluvremenu i to iz sedmerca.

Hrvatska je s osam bodova osigurala drugo mjesto koje izravno vodi na EP, dok je Kosovo na dnu bez bodova. Francuska je osigurala prvo mjesto sa12 bodova, dok je Finska treća s četiri.
Ključne riječi
Kosovo rukomet Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

