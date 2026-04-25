SLAVNI NOGOMETAŠ

'Otac je patio zbog rata u Jugoslaviji. Uzimao je novac koji je pripadao meni, a jedva sam preživio'

Zlatan Ibrahimovi? vi?en ispred hotela u Zagrebu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
25.04.2026.
u 12:34

- Moj otac je patio zbog rata u bivšoj Jugoslaviji, majka je radila teške poslove od jutra do navečer, nisam imao što za jesti i uvijek sam na sebi imao istu trenerku, školu da ne spominjem. Nogomet je bio moja jedina sreća, jedini segment života u kojem sam se osjećao oslobođen od svojih problema.

Najbolji švedski nogometaš svih vremena Zlatan Ibrahimović (44) proveo je djetinjstvo u Švedskoj gdje je odrastao sa sestrom Sanelom te majkom Jurkom i ocem Šefikom.  Nije imao idealne uvjete za život, majka je radila po cijele dane, a otac Šefik je postao alkoholičar i razorio svoj brak.

- Bio sam sretan kad bi otac došao k majci po nas, sestru i mene jer je bio njegov red da cijeli dan provedemo s njim. Odlazili smo na jedan veliki parking, stavljao me u krilo i davao mi da okrećem volan na tamnoplavom Opel Kadettu. Zatim nas je vodio na velike hamburgere i sladoled sa šlagom. To je bila prava sreća. Često smo zajedno pecali. Jednom sam se posvađao sa Sanelom i s obzirom na to da moj otac ima karakter sličan mom, istrgnuo nam je štapove iz ruku i bacio ih u jezero pa smo otišli kući - otkrio je Ibrahimović u novoj knjizi Adrenalin.

FOTO Ima ih na bacanje: Pogledajte luksuzne 'pile' Zlatana Ibrahimovića, stigao i novi Ferrari
- Moj otac je patio zbog rata u bivšoj Jugoslaviji, majka je radila teške poslove od jutra do navečer, nisam imao što za jesti i uvijek sam na sebi imao istu trenerku, školu da ne spominjem. Nogomet je bio moja jedina sreća, jedini segment života u kojem sam se osjećao oslobođen od svojih problema. 

Prijatelji su mu svojevremeno otkrili da mu je svakog mjeseca pripadalo 75 eura od države Švedske jer je išao u školu, a taj novac je uzimao njegov otac. Otišao je kod oca Šefika i riješio nesporazum oko džeparca.

- Maxi i Vincent imaju džeparac s kojim kupuju užinu u školskoj menzi i za druge manje troškove, ali su to dvojica pametnjakovića, kad im nešto treba, traže od mene ili od Helene da im to kupimo, nikad ne troše svoje novce. I ja sam kao mali imao svoju karticu. Svakog mjeseca pripadalo mi je 75 eura od države jer sam išao u školu. Nisam to znao jer mi ih otac nije proslijeđivao. To su mi spomenuli prijatelji iz razreda: 'Vidi, to su tvoji novci. Moraš ih tražiti od oca. Tada sam otišao kod oca: 'Oprosti, zašto svi moju prijatelji uzimaju te novce, a ja ne?'. Na početku se pravio da ne razumije, poslije smo otišli zajedno u banku i napravio mi je debitnu karticu. Uplaćivali su 75 eura svakog 20. u mjesecu. Ja sam u 23:59 sati bio ispred bankomata, i kad je padao snijeg i kad je bilo deset stupnjeva ispod ništice. Kad bi otkucala ponoć, ubacivao bih karticu da podignem novac - prisjetio se legendarni napadač.
