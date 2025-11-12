Zagreb nije iskoristio sjajnu večer vratara Suljevića i upisao je sedmi poraz

Rukometaši Zagreba očekivano su izgubili i sedmu utakmicu za redom u elitnoj skupini Lige prvaka. Očekivano jer su bili u gostima kod Magdeburga, aktualnih osvajača Lige prvaka, kod vodeće momčadi u skupini, bili su u gostima protiv momčadi koja je trenutačno druga u njemačkom prvenstvu, bod iza vodećeg Flensburga ali i s utakmicom manje.

Na kraju krajeva Magdeburg je ove sezone u svim natjecanjima upisao samo jedan poraz, još tamo krajem rujna na svjetskom klupskom prvenstvu od Veszprema.

Izgubio je hrvatski prvak samo s minus pet (22:27) što je jako dobro. Naime, prošle sezone su izgubili čak minus 12 nakon čega je Andrija Nikolić dobio poraz. Ovoga puta otkaz sigurno neće dobiti jer je Zagreb igrao prilično solidno.

U prvom poluvremenu Zagreb je djelovao kao ozbiljna momčad. Nikolić je iznenadio domaćina s Gavrićem koji je počeo u sedmorci. Na krilima sjajnog Harisa Suljevića Zagreb je na odmor otišao s minus jedan (9:10).

Imao je Suljević u prvih 30 minuta devet obrana od 19 šuteva što je 47 posto obranjenih šuteva. Pad je uslijedio odah na početku drugog poluvremena kada Magdeburg radi seriju 4:0, a najveću prednost ima u 54. minuti kada su poveli s plus osam (26:18).

Ipak, na kraju Zagreb smanjuje. Suljević je na kraju bio junak Zagreba, imao je 15 obrana, uz 35,7 posto obranjenih šuteva. Na drugoj strani Matej Mandić, hrvatski reprezentativac, bio je još bolji. Imao je 16 obrana, uz 42,1 posto obranjenih lopti.

Dobro je domaći trener znao što radi kada je Mandića stavio kao prvog vratara u ovoj utakmici. Inače, prvi vratar kluba je Španjolac Hernandez koji nije imao potrebe ulaziti.

- Mislim da smo doigrali jednu solidnu utakmicu, borili smo se do kraja. Naravno, Magdeburg je bio favoriti i to su dokazali na parketu.

Loše smo ušli u nastavak, primili smo puno pogodaka, obrana nam se malo raširila i oni su lakoćom zabijali. Nemam običaj komentirati suđenje ali mislim da smo bili zakinuti i oštećeni u nekim ključnim trenucima – rekao je Filip Glavaš koji je od svojih sedam pogodaka čak pet postigao u zadnjih sedam minuta.

Ove dvije momčadi ubrzo će se opet susreti. Naime, za tjedan dana u zagrebačkoj Areni igra se 8. kolo. Zagrebu u goste dolazi Magdeburg. Prošle godine nakon smjene Nikolića na klupu je sjeo Velimir Petković i Zagreb je u toj utakmici pobijedio s 22:18.

Generalno nije bilo loše, ali da bi se pobijedio Magdeburg morali smo biti na punoj višoj razini, posebno u napadu. U drugo poluvreme ušli smo kao umorni, rotirali se jesmo, ali nije išlo.

Svaka čast Suljeviću koji je sjajno branio, posebno u prvom poluvremenu. Vjerujem da u Zagrebu možemo za nijansu bolje ovim putem pozvao bi gledatelje da dođu u što većem broju kako bi zajedno došli do cilja – prve pobjede u Ligi prvaka - rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

Pelister iznenadio Szeged

U ostalim utakmicama skupine PSG je u gostima pobijedio danski GOG s 31:28. Najefikasniji kod Parižana bio je francuski reprezentativac Prandi sa osam pogodaka, dok je Mateo Maraš postigao jedan pogodak.

Kod domaćih istaknuo se Friche s devet pogodaka. Pelister je na svom parketu iznenadio mađarski Szeged pobijedivši s 25:24. Kod domaćih istaknuo se Žarko Peševski sa sedam pogodaka.

Kod gostiju najefikasniji je bio Španjolac Garciandia sa šest pogodaka, Mario Šoštarić i Marin Jelinić ostali su bez pogotka. U jedinoj utakmici skupine A, mađarski Veszprem je uvjerljivo u gostima pobijedio norveški Kolstad s 43:29.

U mađarskoj ekipi najefikasniji su bili Elisson s osam, te naš Martinović sa sedam pogodaka. Odličan je bio i Luka Cindrić koji je postigao tri pogotka iz isto toliko pokušaja, a imao je i tri asistencije.

Igre Martinovića i Cindrića sigurno vesele i Dagura Sigurdssona, izbornika Hrvatske uoči početka priprema za europsko prvenstvo.