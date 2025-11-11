Loše vijesti za Vedranu Rudan, otkrila što joj je liječnik rekao: 'Život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti'

Poznata književnica i kolumnistica Vedrana Rudan, koja se bori s karcinomom žučnih kanalića, u najnovijoj kolumni podijelila je tužnu priču o napretku bolesti. - Ovih dana često padam u provaliju. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj već jako dugo živim. Da budem jasna, stara sam, teško bolesna, ali se ne bojim smrti. Moj onkolog mi je jučer rekao, bolest napreduje, gospođo, tješite se, još nitko iz života nije živ izašao - otkrila je riječi svog doktora. Na to je Rudan u svom stilu odgovorila kako ju je liječnik zapravo obradovao. - Razveselio me, život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti - napisala je, povezujući svoju osobnu bitku sa stanjem u državi.

Svoju tešku dijagnozu ispreplela je s ogorčenjem zbog divljanja u društvu, osvrnuvši se na nedavne incidente u Splitu, Zagrebu i Rijeci. - Kako je moguće da horde građana dižu u nebesa lažnog heroja, prevaranta, manipulatora, lopova i katolika koji nikad nije čuo za Isusa? Kao ni njegov Veliki Obožavatelj. Jesmo li baš svi slijepi, glupi i zli? Horde luđaka i mladih i starih obučenih u crno love po Hrvatskoj Srbe. Ej, rat je završio pred 30 godina? Ima li normalnih u Hrvatskoj? Zašto se ne javi netko tko bi nas očajnike mogao utješiti. Strašno je gledati divljake koji su nam zemlju pretvorili u igralište gdje svaki u crno obučen zlikovac može palicom krojiti našu sudbinu - izrazila je strah zbog smjera u kojem Hrvatska ide Rudan.

Ipak, tračak nade pronašla je u riječima riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, koji je osudio nasilje. - Meni je ovih dana više nego morfij trebao glas Čovjeka. Znala sam da ga neču čuti. Čula sam ga. Koja sreća. Koje olakšanje I nada, konačno nada. Javio se riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osudio je ponašanje mladih koji su se obukli u crno i namjeravali napasti druge. Na koncertu “Rijeka se budi” rekao je: “Je li buđenje našeg naroda da se stalno vraćamo u prošlost? Ili trebamo tražiti drugačiji put - kakvu Crkvu i kakve kršćane želimo u društvu?” Konačno sam čula glas razuma na brodu luđaka koji u oluji traži stijenu u koju bi se zabio - slikopisno je opisala Uzinićev istup.

Vedrana Rudan opisala tešku agoniju kroz koju prolazi u bolnici, a ove riječi nikog nisu ostavile ravnodušnim

Rudan se za kraj prisjetila susreta s nadbiskupom: - Jednom sam imala čast razgovarati s njim. Nisam vjernica i nikad neću postati, stoga sam ga pitala kako da mu se obratim. “Zovite me Mate”, rekao je. Nasmijala sam se, ali sam ipak puna nelagode preko usta prevalila “Mate”. Učinit ću to i sada. Mate, znate li koliko značite nama koji smo izgubili svaku nadu? Mate, znate li koliko Vas volimo? - zaključila je Vedrana Rudan u emotivnom obraćanju.