FOTO Nova Kranjčevićeva bit će pravi biser, pogledajte kako izgleda na snimkama iz drona
Godinu dana nakon početka potpune rekonstrukcije, stadion u Kranjčevićevoj ulici poprima obrise modernog sportskog zdanja. Najnovije snimke dronom otkrivaju značajan napredak, a useljenje Dinama i Lokomotive očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027. godine
Kada bude gotov, novi stadion imat će kapacitet od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta i zadovoljavat će stroge uvjete UEFA-ine 4. kategorije, što znači da će moći ugostiti utakmice Lige prvaka. Projekt uključuje hibridni grijani teren te modernu rasvjetu, pretvarajući stari stadion u pravi dragulj.
Vrijednost cjelokupne investicije, koju izvodi tvrtka Strabag, procjenjuje se na oko 44 milijuna eura. Iako je ugovoreni rok za završetak radova 18 mjeseci, s ciljem otvaranja krajem 2026. godine, pojavile su se i informacije o mogućem pomaku roka na 15. ožujka 2027.
Projekt obnove stadiona nadilazi isključivo sportske okvire te će značajno doprinijeti i urbanoj slici tog dijela Zagreba. Uz samo sportsko zdanje planirana je izgradnja novog gradskog trga površine 6.300 četvornih metara, koji će postati novo mjesto okupljanja za građane.
Cijelo područje bit će dodatno ozelenjeno sadnjom oko 150 novih stabala, a riješit će se i kronični problem parkiranja osiguranjem više od 400 parkirnih mjesta. Time ova investicija dobiva širi društveni i komunalni značaj za cijeli kvart i grad.