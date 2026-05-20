FOTO Nova Kranjčevićeva bit će pravi biser, pogledajte kako izgleda na snimkama iz drona

Godinu dana nakon početka potpune rekonstrukcije, stadion u Kranjčevićevoj ulici poprima obrise modernog sportskog zdanja. Najnovije snimke dronom otkrivaju značajan napredak, a useljenje Dinama i Lokomotive očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027. godine
Godinu dana nakon početka potpune rekonstrukcije, stadion u Kranjčevićevoj ulici poprima obrise modernog sportskog zdanja. Najnovije snimke dronom otkrivaju značajan napredak, a useljenje Dinama i Lokomotive očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027. godine
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Godinu dana otkako su bageri srušili stari objekt, gradilište u Kranjčevićevoj ulici pretvorilo se u košnicu.
Godinu dana otkako su bageri srušili stari objekt, gradilište u Kranjčevićevoj ulici pretvorilo se u košnicu.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Snimke iz zraka pokazuju impresivan napredak: krovna konstrukcija na sjevernoj i istočnoj tribini je pred završetkom, a jedna tribina već je i natkrivena.
Snimke iz zraka pokazuju impresivan napredak: krovna konstrukcija na sjevernoj i istočnoj tribini je pred završetkom, a jedna tribina već je i natkrivena.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Radovi su najintenzivniji na zapadnoj tribini gdje će biti smještene svlačionice i klupske prostorije.
Radovi su najintenzivniji na zapadnoj tribini gdje će biti smještene svlačionice i klupske prostorije.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Kada bude gotov, novi stadion imat će kapacitet od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta i zadovoljavat će stroge uvjete UEFA-ine 4. kategorije, što znači da će moći ugostiti utakmice Lige prvaka. Projekt uključuje hibridni grijani teren te modernu rasvjetu, pretvarajući stari stadion u pravi dragulj.
Kada bude gotov, novi stadion imat će kapacitet od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta i zadovoljavat će stroge uvjete UEFA-ine 4. kategorije, što znači da će moći ugostiti utakmice Lige prvaka. Projekt uključuje hibridni grijani teren te modernu rasvjetu, pretvarajući stari stadion u pravi dragulj.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Vrijednost cjelokupne investicije, koju izvodi tvrtka Strabag, procjenjuje se na oko 44 milijuna eura. Iako je ugovoreni rok za završetak radova 18 mjeseci, s ciljem otvaranja krajem 2026. godine, pojavile su se i informacije o mogućem pomaku roka na 15. ožujka 2027.
Vrijednost cjelokupne investicije, koju izvodi tvrtka Strabag, procjenjuje se na oko 44 milijuna eura. Iako je ugovoreni rok za završetak radova 18 mjeseci, s ciljem otvaranja krajem 2026. godine, pojavile su se i informacije o mogućem pomaku roka na 15. ožujka 2027.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Bez obzira na točan datum, završetak ovog stadiona ključan je preduvjet za početak dugo očekivanog rušenja postojećeg stadiona u Maksimiru i gradnju novog, modernog Dinamovog doma.
Bez obzira na točan datum, završetak ovog stadiona ključan je preduvjet za početak dugo očekivanog rušenja postojećeg stadiona u Maksimiru i gradnju novog, modernog Dinamovog doma.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Tek nakon preseljenja Dinama i Lokomotive na privremenu adresu u Kranjčevićevu, strojevi će moći krenuti s poslom na Maksimiru, čime Zagreb konačno rješava goruće pitanje nogometne infrastrukture.
Tek nakon preseljenja Dinama i Lokomotive na privremenu adresu u Kranjčevićevu, strojevi će moći krenuti s poslom na Maksimiru, čime Zagreb konačno rješava goruće pitanje nogometne infrastrukture.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Projekt obnove stadiona nadilazi isključivo sportske okvire te će značajno doprinijeti i urbanoj slici tog dijela Zagreba. Uz samo sportsko zdanje planirana je izgradnja novog gradskog trga površine 6.300 četvornih metara, koji će postati novo mjesto okupljanja za građane.
Projekt obnove stadiona nadilazi isključivo sportske okvire te će značajno doprinijeti i urbanoj slici tog dijela Zagreba. Uz samo sportsko zdanje planirana je izgradnja novog gradskog trga površine 6.300 četvornih metara, koji će postati novo mjesto okupljanja za građane.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Cijelo područje bit će dodatno ozelenjeno sadnjom oko 150 novih stabala, a riješit će se i kronični problem parkiranja osiguranjem više od 400 parkirnih mjesta. Time ova investicija dobiva širi društveni i komunalni značaj za cijeli kvart i grad.
Cijelo područje bit će dodatno ozelenjeno sadnjom oko 150 novih stabala, a riješit će se i kronični problem parkiranja osiguranjem više od 400 parkirnih mjesta. Time ova investicija dobiva širi društveni i komunalni značaj za cijeli kvart i grad.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/