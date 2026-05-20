TIHI RAT ZA KONTROLU OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

Kako je bivši šef SOA-e Daniel Markić blokirao plan Von der Leyen

Sandra Veljković
20.05.2026.
u 20:24

Markić danas sigurnosnim pregledima otvara sastanke ministara vanjskih poslova i obrane, što se smatra znakom stvarnog utjecaja

Daniel Markić, bivši ravnatelj hrvatske SOA-e i danas šef europskog obavještajnog centra INTCEN, posljednjih je mjeseci postao jedno od ključnih imena u Bruxellesu nakon što je odigrao važnu ulogu u zaustavljanju pokušaja Ursule von der Leyen da Europska komisija razvije vlastiti obavještajni sustav. INTCEN se godinama u Bruxellesu doživljavao kao gotovo periferna analitička struktura koja u potpunosti ovisi o podacima što ih dijele države članice. No, kako tvrde naši sugovornici iz europskih sigurnosnih krugova, upravo se Markićevo ime posljednjih mjeseci sve češće povezuje s pokušajem da se takvu instituciju izvuče iz birokratskog zapećka i pretvori u jedno od politički važnijih mjesta europske sigurnosne arhitekture.

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
21:10 20.05.2026.

Ja ne znam ništa. A to što oni znaju nije ništa popravilo, zar ne? Niti to što je ovaj iz Hrvatske koristi Hrvatskoj. Koristi samo onima kojima on želi da koristi. F him i F Von der Leyen!

ZV
zvonimirkraljic98
20:37 20.05.2026.

Ako znate više o ovoj temi, nemojte to pisati u komentaru. Kako?

BRISELJKO
BRISELJKO
21:21 20.05.2026.

Dobro upućeni kažu da je Daniel Markić zvani Žaba oduvijek bio ambiciozan mladić te "da se znalo" da će daleko dogurati...

