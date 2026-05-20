Kako je bivši šef SOA-e Daniel Markić blokirao plan Von der Leyen

Daniel Markić, bivši ravnatelj hrvatske SOA-e i danas šef europskog obavještajnog centra INTCEN, posljednjih je mjeseci postao jedno od ključnih imena u Bruxellesu nakon što je odigrao važnu ulogu u zaustavljanju pokušaja Ursule von der Leyen da Europska komisija razvije vlastiti obavještajni sustav. INTCEN se godinama u Bruxellesu doživljavao kao gotovo periferna analitička struktura koja u potpunosti ovisi o podacima što ih dijele države članice. No, kako tvrde naši sugovornici iz europskih sigurnosnih krugova, upravo se Markićevo ime posljednjih mjeseci sve češće povezuje s pokušajem da se takvu instituciju izvuče iz birokratskog zapećka i pretvori u jedno od politički važnijih mjesta europske sigurnosne arhitekture.