Povećava se minimalna alimentacija. Ovo su novi iznosi

Minimalni iznos mjesečne alimentacije za 2026. godinu povećava se za dvadesetak eura. Za dijete u dobi od šest godina iznosit će 246 eura, od sedam do 12 godina 290 eura, a za tinejdžera od 13 do 18 godina 319 eura.

Potonji iznos odnosi se i na punoljetno dijete dok studira, najdulje do njegove 26. godine života. Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta donosi se jednom godišnje, a određuje se u postotku od iznosa prosječne mjesečne neto plaće u državi. Prosječna je plaća u 2025. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iznosila 1449 eura. Navedena tri minimalna novčana iznosa za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj obveznik uzdržavanja koji ne stanuje s maloljetnim djetetom, određuju se u iznosima od 17%, 20% i 22% prosječne plaće.

Tablica o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta razrađuje iznose uzdržavanja prema dobi djeteta i prema ukupnom primitku roditelja koji je obveznik uzdržavanja, i to u 17 platnih razreda – od 1449 pa do 4600 eura. U slučajevima kad roditelj obveznik alimentacije ima primanja viša od 4600 eura, može mu se odrediti alimentacija u višem iznosu od najviše propisanog, pri čemu se mora voditi briga da to neće koristiti roditelj koji s djetetom živi, odnosno da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja. Do sada su minimalni iznosi mjesečnog uzdržavanja iznosili 224, 264 i 290 eura.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u javno savjetovanje šalje i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Ključne izmjene tog Pravilnika vezane su za tehničke karakteristike prostora za smještaj korisnika te opreme i radnika u tom prostoru. Osim proširenja namjene prostora za pružanje izvaninstitucionalnih usluga, otklanjaju se neke poteškoće uočene u praksi i prilagođavaju mjerila za radnike, kao rezultat praćenja tržišta rada i potrebe pružatelja socijalnih usluga. Tako se šire struke za radno mjesto odgojitelja, uvode se novi radnici u popis radnih mjesta, propisuje više mogućih izvršitelja koje pružatelj usluge može zaposliti ovisno o stanju na tržištu rada i svojim potrebama i racionaliziraju stručni radnici.