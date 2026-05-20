Koga se to Zlatko Mateša boji? 'Ti ljudi preopasni su da ih se specificira'

Nakon što nije obavio ono što su neki od njega očekivali, a to je da sjednicu Vijeća dovede do točke glasanja o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora postao je meta.

U glasu Zlatka Mateše dugo, možda nikad, nismo čuli takav nemir kao u glasu kojim je odgovarao na pitanje novinara Nove TV o tome da se vode izvidi o tome kako je on koristio službeni automobil, dnevnice i putne karte, odnosno o čijem je trošku putovao on, ali i njegova supruga Blanka i slično.

– Komentiram to riječju gađenje jer znam od kojih ljudi to dolazi, znam zašto dolazi. Vrlo ću rado dati sve dokumente, dnevnice, putne naloge, bilo što potrebno bilo kojem organu i sigurno nisam u situaciji da meni i mojoj supruzi HOO treba plaćati bilo što. Šteta koja se nanosi njoj i obitelji je katastrofalna. Neka im bude na čast.

– Želite li specificirati na koje ljude mislite?

– Ne, ne, ti ljudi su preopasni da ih se specificira.

Matešina mudra izjava

Ako je to rekao bivši premijer, čovjek koji 24 godine predsjeda u nacionalnoj sportskoj kući, onda u ovoj državi doista postoji duboka država koje se Mateša boji. I tu si čovjek postavlja pitanje što to naša pravna država čini kad je riječ o ljudima kojih se predsjednik HOO-a pribojava.

Koliko god bio pod stresom, Mateša je zapravo dao mudru izjavu. Nije nikog imenovao, ali je pravosudnim tijelima dao misliti. Jer sada se ljudi pitaju koga se to Mateša toliko pribojava da mu ni ime ne smije izgovoriti.

Ljubitelji filmova sjetit će se filmskog serijala o Harryju Potteru u kojem se o glavnom negativcu govori kao o onome "čije se ime ne smije izgovoriti". Analogno tome neki se u domaćoj sportskoj javnosti zacijelo sada pitaju tko je tu kod nas taj "zli čarobnjak koji želi osigurati ogromnu moć i besmrtnost korištenjem crne magije".

Inače, već istu večer iz HOO-a smo dobili Matešino priopćenje sljedećeg sadržaja.

"S obzirom na to da je, na temelju anonimne prijave, zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio te dokumentacije je pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i, najvjerojatnije, bit će predana sutra. Iznenađujuće je i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije."

Putem priopćenja predsjednik HOO-a istaknuo je posebno nekorektnim, čak i sramotnim, povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu posjeduje i sve dokaze.

Kako je i najavljeno, predmetna dokumentacija predana je ove srijede. To je nešto što je Mateša mogao predati i prije pa izbjeći ovo medijsko difamiranje iz smjera onih koji mu se osvećuju i koji ga više ne žele na mjestu predsjednika krovne nam sportske kuće.

Svima dana prilika da se brane

Kod nekih se to moglo osjetiti i tijekom sjednice saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport, na koju su bili pozvani referirati čelnici nacionalnih sportskih saveza podvrgnutih izvidima i istragama (skijanje, džudo, odbojka, karate, tenis), a nazočio je i predsjednik HOO-a. Svi oni dobili su priliku da se brane od medijskih napada, ali i napada saborskih zastupnika, koji počesto uopćavaju stvari.

– Sve što se danas događa u hrvatskom sportu poprimilo je dimenzije koje, nažalost, najviše štete sportašicama i sportašima. Tko je kome toliko doprinio i na koji način, to će sigurno biti utvrđeno – kazao je Mateša prije no što je prezentirao sve što HOO radi, bez ambicija da bilo kome docira s akademske razine.

Bez obzira na prezentaciju, inicijativa predstavnika loptačkih sportova o smjenjivanju nije se ugasila pa je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić zatražio ostavku svih čelnih ljudi HOO-a i izbornu skupštinu. Iz toga se vidi namjera da ekipni sportovi putem svojih ljudi ovladaju hrvatskim sportom.