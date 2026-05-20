VIDEO Pogledajte trenutak kada motor otpada s aviona u punoj brzini: Poginuli nisu imali nikakve šanse

Savezni istražitelji za sigurnost prometa (NTSB) otvorili su u utorak dvodnevno saslušanje kako bi utvrdili uzroke prošlogodišnje nesreće teretnog zrakoplova UPS-a u kojoj je poginulo 15 ljudi te kako bi razjasnili zašto Boeing nije ranije reagirao na potencijalnu tvorničku grešku.

Nesreća se dogodila u studenome na Međunarodnoj zračnoj luci Muhammad Ali u Louisvilleu, kada se motor odvojio od krila zrakoplova MD-11 tijekom polijetanja. Zrakoplov, natovaren paketima i gorivom za let prema Havajima, jedva se uspio odvojiti od piste prije nego što se srušio na obližnje objekte. Poginula su tri člana posade i 12 ljudi na tlu, a više ih je ozlijeđeno. Predsjednica NTSB-a Jennifer Homendy na početku saslušanja poručila je obiteljima žrtava da je cilj istrage otkriti točne okolnosti tragedije. “Vaši su voljeni razlog zašto smo ovdje”, rekla je.

Newly-released video of the UPS MD-11 taking off last November. They had an engine separate right at rotation. Those guys had absolutely no chance. pic.twitter.com/62rV7DY6b7 — Buzz Patterson (@BuzzPatterson) May 19, 2026

Istražitelji su u međuvremenu objavili više od 2000 stranica dokumenata te novu snimku nadzorne kamere koja prikazuje trenutak odvajanja motora. Prema nalazima, zrakoplov je nakon prvotnog prizemljenja zbog curenja goriva ponovno vraćen u uporabu, a posada je neposredno prije leta navodno ležerno razgovarala s mehaničarima tijekom priprema za polijetanje.

Na saslušanju u Washingtonu oči u oči našli su se šefovi NTSB-a, Boeinga, UPS-a i sindikata mehaničara, no na konačne rezultate istrage čekat će se još barem godinu dana. Istražitelji su već sad otkrili opasne pukotine na nosačima motora, a isti je problem uočen na još nekoliko aviona tog tipa. Zbog toga su svi modeli MD-11, kao i stariji DC-10, do daljnjega prizemljeni.

Katastrofa u Louisvilleu ponovno je pokrenula lavinu pitanja o sigurnosti ovih modela i sablasno podsjetila na tragediju iz 1979. godine. Tada je u Chicagu s DC-10 također otpao motor, što je odnijelo čak 273 života. Da stvar bude gora, Boeing je još 2011. godine zabilježio nekoliko kvarova na tom istom, kritičnom dijelu konstrukcije. Ipak, procijenili su da nema neposredne opasnosti za letove, pa su, umjesto obveznog servisa, avioprijevoznicima poslali tek običnu preporuku. I dok su neki zrakoplovi MD-11 nakon hitnih izmjena i strožih kontrola ponovno vraćeni u promet, UPS je prelomio i najavio potpuno povlačenje tog modela iz svoje flote. Ostale kompanije još uvijek važu što im je činiti.