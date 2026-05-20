Meteorolozi podigli uzbunu: 'Ovo bi mogao biti najgori toplinski val u modernoj povijesti'

Nova upozorenja klimatologa izazvala su zabrinutost diljem svijeta. Stručnjaci upozoravaju kako bi već idućih godina Zemlju mogao pogoditi snažan “Super El Niño”, klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše, ali i razorne poplave i požare. Meteorolozi smatraju da bi upravo 2026. i 2027. godina mogle srušiti sve dosadašnje temperaturne rekorde. Prema navodima njemačkog Bilda, Svjetska meteorološka organizacija (WMO) upozorava da bi se od sredine ove godine mogao razviti novi El Niño fenomen, što bi moglo značajno utjecati na temperature i obrasce padalina diljem planeta.

Klimatolog Daniel Swain s Kalifornijskog instituta za vodne resurse smatra da bi upravo 2026. i 2027. mogle postati najtoplije godine otkad postoje mjerenja. Slično upozorenje dao je i meteorolog te klimatski stručnjak Jeff Berardelli koji je za američku televiziju WFLA-TV izjavio: „Mislim da ćemo svjedočiti vremenskim pojavama kakve moderna povijest još nije vidjela.“

Super El Niño predstavlja izrazito snažan oblik klimatskog fenomena El Niño tijekom kojeg dolazi do neuobičajeno visokog zagrijavanja Tihog oceana. Takve promjene potom mogu izazvati potpuni poremećaj vremenskih prilika širom svijeta, od ekstremnih toplinskih valova i dugotrajnih suša pa sve do obilnih kiša i katastrofalnih poplava. Kako piše Bild, stručnjaci upozoravaju da su posljedice već sada vidljive u pojedinim dijelovima Europe, gdje su tla izrazito isušena nakon dugih razdoblja bez ozbiljnijih oborina.

Posljednji El Niño zabilježen je tijekom 2023. i 2024. godine, a prema izvješćima WMO-a upravo je taj fenomen pridonio tome da 2024. postane najtoplija godina od početka službenih mjerenja. Klimatski znanstvenik Carlo Buontempo upozorava da bi novi temperaturni rekordi mogli pasti već sljedeće godine. Još zabrinjavajuće prognoze dolaze od klimatologa Tida Semmlera iz irske meteorološke službe. On smatra da bi posljedice novog El Niña mogle biti još snažnije tijekom 2027. godine jer atmosferi treba određeno vrijeme da reagira na promjene u Pacifiku.

“Ako se El Niño razvije tijekom druge polovice 2026., postoji povećani rizik da 2027. postane godina rekordnih vrućina”, upozorio je Semmler. Stručnjaci posebno strahuju od sve većeg rizika katastrofalnih šumskih požara. Theodore Keeping s Imperial Collegea u Londonu upozorava kako bi snažan El Niño mogao povećati mogućnost ekstremnih suša i toplinskih udara u Australiji, Kanadi, SAD-u i amazonskoj prašumi. U slučaju razvoja izrazito snažnog Super El Niña, stručnjaci ne isključuju mogućnost da svijet uđe u razdoblje najopasnijih vremenskih ekstrema u modernoj povijesti.

Meteorološki portal Severe Weather Europe navodi da Europu već krajem svibnja očekuje nagli preokret vremena. Nakon neuobičajeno hladnog prodora arktičkog zraka, nad velikim dijelom kontinenta razvija se snažana toplinska kupola koja zarobljava vrući zrak i donosi ekstremno visoke temperature.

Prema njihovim prognozama, temperature bi u Španjolskoj i Portugalu mogle dosezati i više od 35 stupnjeva, dok će se vrlo topao zrak postupno širiti prema Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, ali i prema Balkanu. Pojedini dijelovi Europe mogli bi biti i do 15 stupnjeva topliji od prosjeka za kraj svibnja. Meteorolozi upozoravaju kako ovakve toplinske kupole često stoje iza rekordnih toplinskih valova, suša i velikih požara, a zbog dugotrajnog zadržavanja vrućine mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, posebno starijih osoba i kroničnih bolesnika.