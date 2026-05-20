Komentari
Poslušaj
ENIS BEŠLAGIĆ:

'Bio sam na crnoj listi zbog svojih političkih stavova, obitelj mi je dobivala prijetnje'

Beograd: Enis Bešlagić premijerno je izveo svoj stand up Da sam ja neko
Foto: antonio ahel
Vecernji.hr
20.05.2026.
u 10:07

Ovog četvrtka, 21. svibnja, Enis Bešlagić sa svojom predstavom "Da sam ja neko" stiže u Zagreb, točnije u Kino SC.

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić novi je gost naše emisije Show na kvadrat. Ovog četvrtka, 21. svibnja, stiže u Zagreb s autorskom predstavom Da sam ja neko, s kojom je rasprodao već stotine dvorana diljem regije. Predstava je iskrena, emotivna i prožeta humorom, a nosi univerzalnu poruku ljubavi, nade i ljudskosti. Svaka izvedba završava ovacijama, a mnogi kažu kako iz dvorane izlaze bogatiji za jedno nezaboravno životno iskustvo. Upravo nam je to bio odličan povod da Enis sjedne u naš popularni bijeli stolac i progovori o svom trnovitom putu do uspjeha. "U jednom periodu svog života sam bio dosta glasan. Imao sam izjave koje su uvijek odjeknule. No, uvijek sam bio mišljenja da je u redu da imam svoj stav o nekim temama. Imam pravo pitati: 'Gdje su moje pare?'. Za nekog tko nas predstavlja, to je u redu pitati", kazao je u Showu na kvadrat te dodao: "Uvijek kad sam imao te istupe bio je kaos na društvenim mrežama. To je imalo traga na moju obitelj, nitko ne voli to čitati i slušati prijetnje", priznao je.

Detaljnije je objasnio i o kakvim je prijetnjama bila riječ. "Svašta sam dobivao, s lažnih profila i sa stvarnih na društvenim mrežama. Nikada nisam to prijavio policiji, ja samo to objavim javno na svom profilu. Onda mi se kasnije javljaju pa me mole da izbrišem tu objavu. Imam ja ljude koji mene vole, onda oni njega zovu. Na kraju sam se izborio s tim", otkrio nam je popularni glumac. Osvrnuo se i na srpske kolege koji su se usprotivili Aleksandru Vučiću. "To je njihova borba, i ja sam imao svoju. Nitko se od kolega nije ranije bavio mojim borbama, uvijek sam bio sam. Žalim tu cijelu podijeljenost u Srbiji, koja se dogodila među ljudima. Žalim i te kolege u Srbiji koji su na crnim listama jer sam i ja bio na istima. Svoj put sam uvijek tražio negdje drugo. Dok su te neke moje kolege igrale s tima mojima u BiH i bili s njima super i radili predstave, ja nisam mogao", otkrio nam je.

"Bio sam zabranjen. Kad se snimaju serije dobiju uputu da svi mogu igrati, a samo Enis ne može. Direktno su mi to tako rekli, snima se deset serija, a ja ne mogu ni u jednoj", priznao nam je Enis Bešlagić. Što je još rekao o ovoj temi, ali i o brojnim zanimljivostima iz privatnog života, doznajte u našoj emisiji koja se emitira na YouTube kanalu Večernjeg lista, kao i u videu u ovom tekstu.

Sadržaj ovog članka zaštićen je autorskim pravima. Prenošenje sadržaja u drugim medijima dopuštamo samo uz poštivanje Smjernica o prenošenju medijskog sadržaja oglašenih na web portalu Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI). Svaki sadržaj koji se prenosi potrebno je, između ostalog, označiti i poveznicom na izvorni članak. U slučaju postupanja protivno navedenom, bit ćemo primorani poduzeti odgovarajuće pravne korake radi zaštite našeg autorskog sadržaja.
Ključne riječi
prijetnje glumac podcast emisija Show² Show2 Show na kvadrat Enis Bešlagić showbiz

Komentara 18

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
10:21 20.05.2026.

Toliko je zabranjen da samo iz paštete ne iskače!

Avatar horuk
horuk
10:34 20.05.2026.

On je plemenit i za pravdu, samo ne podnosi Hrvate koji traže ravnopravnost. On voli hrvatski novac i točka! Ili je itko ikada čuo da je Bešlagić stao u obranuu Hrvata? Zamislimo samo da se muslimani u HR zlostavljaju od strane Hrvata. Pa svi Hrvati bi se takmičili tko će ih više zaštititi. To bi bilo i normalno jer smo takvi. Dok u BiH to ide suprotno. Muslimani zlostavljaju Hrvate na sve strane i kao vrh otimaju ugovoreno pravo na zastupnika u predsjedništu koji po dogovoru treba biti izabran od strane hrvatskoga naroda. Ali to nikome ne smeta nego čak i naši ljevičari onda napadaju zajedno sa muslimanima Hrvate zašto ne popuste i prepuste svu vlast muslimanima koji su se, by the way, pokazali kao izvrsni vladari. Što pipnu to propadne. A za to im opet krivi tko? Da Hrvati.

Avatar rubinet
rubinet
10:38 20.05.2026.

"Domovnicu je dobio jer je Ministarstvo unutarnjih poslova zaključilo da je Enis od posebnog interesa za našu zemlju Hrvatsku" citiram neke stare objave iz 2007.

