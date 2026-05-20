'Bio sam na crnoj listi zbog svojih političkih stavova, obitelj mi je dobivala prijetnje'

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić novi je gost naše emisije Show na kvadrat. Ovog četvrtka, 21. svibnja, stiže u Zagreb s autorskom predstavom Da sam ja neko, s kojom je rasprodao već stotine dvorana diljem regije. Predstava je iskrena, emotivna i prožeta humorom, a nosi univerzalnu poruku ljubavi, nade i ljudskosti. Svaka izvedba završava ovacijama, a mnogi kažu kako iz dvorane izlaze bogatiji za jedno nezaboravno životno iskustvo. Upravo nam je to bio odličan povod da Enis sjedne u naš popularni bijeli stolac i progovori o svom trnovitom putu do uspjeha. "U jednom periodu svog života sam bio dosta glasan. Imao sam izjave koje su uvijek odjeknule. No, uvijek sam bio mišljenja da je u redu da imam svoj stav o nekim temama. Imam pravo pitati: 'Gdje su moje pare?'. Za nekog tko nas predstavlja, to je u redu pitati", kazao je u Showu na kvadrat te dodao: "Uvijek kad sam imao te istupe bio je kaos na društvenim mrežama. To je imalo traga na moju obitelj, nitko ne voli to čitati i slušati prijetnje", priznao je.

Detaljnije je objasnio i o kakvim je prijetnjama bila riječ. "Svašta sam dobivao, s lažnih profila i sa stvarnih na društvenim mrežama. Nikada nisam to prijavio policiji, ja samo to objavim javno na svom profilu. Onda mi se kasnije javljaju pa me mole da izbrišem tu objavu. Imam ja ljude koji mene vole, onda oni njega zovu. Na kraju sam se izborio s tim", otkrio nam je popularni glumac. Osvrnuo se i na srpske kolege koji su se usprotivili Aleksandru Vučiću. "To je njihova borba, i ja sam imao svoju. Nitko se od kolega nije ranije bavio mojim borbama, uvijek sam bio sam. Žalim tu cijelu podijeljenost u Srbiji, koja se dogodila među ljudima. Žalim i te kolege u Srbiji koji su na crnim listama jer sam i ja bio na istima. Svoj put sam uvijek tražio negdje drugo. Dok su te neke moje kolege igrale s tima mojima u BiH i bili s njima super i radili predstave, ja nisam mogao", otkrio nam je.

"Bio sam zabranjen. Kad se snimaju serije dobiju uputu da svi mogu igrati, a samo Enis ne može. Direktno su mi to tako rekli, snima se deset serija, a ja ne mogu ni u jednoj", priznao nam je Enis Bešlagić. Što je još rekao o ovoj temi, ali i o brojnim zanimljivostima iz privatnog života, doznajte u našoj emisiji koja se emitira na YouTube kanalu Večernjeg lista, kao i u videu u ovom tekstu.

