Nogometaši Aston Ville četvrta su momčad iz engleske Premier lige koja je osvojila Europsku ligu, a naslijedili su Tottenham Hotspur koji je bio pobjednik prošle godine.

Chelsea je osvojio naslove 2013. i 2019., a Manchester United je slavio 2017.

Rekorder sa devet naslova je španjolska La Liga, za što su najzaslužniji peterostruki pobjednik Sevilla i trostruki osvajač Atletico Madrid, a priključio im se s jednim naslovom Villarreal, kojeg je tada vodio rekorder među trenerima Unai Emery.

Od devet španjolskih trijumfa četiri su njegova (tri uzastopna od 2014. do 2016. sa Sevillom), a s Aston Villom je uspio doći i do trofeja s engleskim klubom, ono što mu je 2019. nije uspjelo na klupi Arsenala.

Svi pobjednici Europske lige 2010. Atletico Madrid (Španjolska) 2011. Porto (Portugal) 2012. Atletico Madrid (Španjolska) 2013. Chelsea (Engleska) 2014. Sevilla (Španjolska) 2015. Sevilla (Španjolska) 2016. Sevilla (Španjolska) 2017. Manchester United (Engleska) 2018. Atletico Madrid (Španjolska) 2019. Chelsea (Engleska) 2020. Sevilla (Španjolska) 2021. Villarreal (Španjolska) 2022. Eintracht Frankfurt (Njemačka) 2023. Sevilla (Španjolska) 2024. Atalanta (Italija) 2025. Tottenham Hotspur (Engleska) 2026. Aston Villa (Engleska)