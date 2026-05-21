Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKA LIGA

Svi pobjednici EL: Englezi stigli do petog naslova, ali još su daleko od Španjolaca

UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 00:11

Chelsea je osvojio naslove 2013. i 2019., a Manchester United je slavio 2017

Nogometaši Aston Ville četvrta su momčad iz engleske Premier lige koja je osvojila Europsku ligu, a naslijedili su Tottenham Hotspur koji je bio pobjednik prošle godine.

Chelsea je osvojio naslove 2013. i 2019., a Manchester United je slavio 2017.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Rekorder sa devet naslova je španjolska La Liga, za što su najzaslužniji peterostruki pobjednik Sevilla i trostruki osvajač Atletico Madrid, a priključio im se s jednim naslovom Villarreal, kojeg je tada vodio rekorder među trenerima Unai Emery.

Od devet španjolskih trijumfa četiri su njegova (tri uzastopna od 2014. do 2016. sa Sevillom), a s Aston Villom je uspio doći i do trofeja s engleskim klubom, ono što mu je 2019. nije uspjelo na klupi Arsenala.

Svi pobjednici Europske lige
2010. Atletico Madrid (Španjolska)
2011. Porto (Portugal)
2012. Atletico Madrid (Španjolska)
2013. Chelsea (Engleska)
2014. Sevilla (Španjolska)
2015. Sevilla (Španjolska)
2016. Sevilla (Španjolska)
2017. Manchester United (Engleska)
2018. Atletico Madrid (Španjolska)
2019. Chelsea (Engleska)
2020. Sevilla (Španjolska)
2021. Villarreal (Španjolska)
2022. Eintracht Frankfurt (Njemačka)
2023. Sevilla (Španjolska)
2024. Atalanta (Italija)
2025. Tottenham Hotspur (Engleska)
2026. Aston Villa (Engleska)
Ključne riječi
Španjolci engleski klubovi Aston Villa Europska liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!