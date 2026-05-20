POTPISAN GEOPOLITIČKI NACRT

Trump i Zapad izgubili monopol moći, stvoren 'Xi-Putinov' novi svjetski poredak

Autor
Denis Romac
20.05.2026.
u 17:49

Putinov tihi posjet Pekingu imao je daleko veći geopolitički značaj od Trumpova spektakla prošloga tjedna

Za razliku od posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg su u Pekingu na svakom koraku pratili pompa i spektakl, posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu bio je puno manje pompozan i puno više radni i strateški, o čemu svjedoče brojni bilateralni sporazumi što su jučer u nazočnosti Putina i njegovog domaćina potpisani u Pekingu.

I Putin je, naravno, dočekan s najvišim državnim počastima, crvenim tepihom, postrojenim vojnicima na Trgu Tiananmen te nasmijanom djecom koja su mu mahala kineskim i ruskim zastavicama. Čini se da je između Putina i njegova kineskog domaćina Xi Jinpinga vladala i prisnija i toplija atmosfera nego između Trumpa i Xija, premda se Trump prije nekoliko dana silno trudio stvoriti dojam bliskosti i prijateljstva s Xijem, koji tim pokušajima, koliko se moglo vidjeti na snimkama, nije bio osobito impresioniran. Xi je ipak ugostio Putina kao "dragog prijatelja", kako ga je i ovog puta nazvao, a ovo je čak 25. Putinov posjet Kini od njegova dolaska na vlast, od čega čak 15 posjeta otpada na posjete tijekom Xijevih mandata. Putin i Xi dosad su se ukupno susrela čak više od 40 puta, što objašnjava i zašto Xi tako često Putina naziva svojim prijateljem.

Donald Trump Vladimir Putin Xi Jinping SAD Rusija Kina

BR
Broj
18:00 20.05.2026.

Naj više je izgubila Rusija .Rusija jednostavno ne može parirati nikome Kinezi su već duboko ušli u ruska prirodna bogatstva a to se dogodilo samo zato da bi Putin spasio sebe .kao Vučić u Srbiji.

BL
Bio_laba
18:10 20.05.2026.

Pa jučer su pisali kako je za Ruse bio bolan dolazak u Peking......Svakome jasno da Kinezi ne mogu ništa bez Rusa.jer ih Rusi snabdijevaju sa sigurnom energijom.Bez koje Kinezi ne mogu disati.Takoder sa prehrambenim produktima prave im najveće nuklearne centrale na svježe Motore za Avijune.....Nažalost nama se sve to u Europi razbilo o glavu..Ostali bez jeftine Ruske energije stravično..I sad moramo hodat od pumpe do pumpe sa karnisterom u ruci dije gorivo jeftinije par centi.....Svjet se promjenio i nikada više neće bit kao nekad..

VI. DIO DOSJEA FLOTILA

'It's official!' Američki OFAC flotilu proglasio dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom – pod sankcijama i Saif Abukeshek

OFAC-ove sankcije znače puno više od američke “crne liste”. Kad OFAC nekoga sankcionira prema EO 13224 (antiteroristički režim), osoba ili organizacija postaju visokorizični subjekt za međunarodne banke, platne sustave, osiguravatelje, logističke operatore, donacijske platforme i sve institucije koje posluju kroz USD klirinški sustav

Russian President Vladimir Putin visits China
PLINSKI MEGAPROJEKT NA ČEKANJU

Xi dočekao Putina s topovima i čajem, ali mu nije dao ono što najviše želi: Kina zadala bolan udarac Rusiji

Xi Jinping i Vladimir Putin na summitu u Pekingu potvrdili su jačanje strateških odnosa između dviju zemalja, uz niz simboličnih i diplomatskih poruka o “neviđenoj razini suradnje”. Ipak, unatoč svečanoj atmosferi i potpisivanju brojnih sporazuma, nije došlo do konkretnog napretka u dugogodišnjim pregovorima o novom plinovodu prema Kini, uključujući projekt “Snaga Sibira 2”

