Za razliku od posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg su u Pekingu na svakom koraku pratili pompa i spektakl, posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu bio je puno manje pompozan i puno više radni i strateški, o čemu svjedoče brojni bilateralni sporazumi što su jučer u nazočnosti Putina i njegovog domaćina potpisani u Pekingu.
I Putin je, naravno, dočekan s najvišim državnim počastima, crvenim tepihom, postrojenim vojnicima na Trgu Tiananmen te nasmijanom djecom koja su mu mahala kineskim i ruskim zastavicama. Čini se da je između Putina i njegova kineskog domaćina Xi Jinpinga vladala i prisnija i toplija atmosfera nego između Trumpa i Xija, premda se Trump prije nekoliko dana silno trudio stvoriti dojam bliskosti i prijateljstva s Xijem, koji tim pokušajima, koliko se moglo vidjeti na snimkama, nije bio osobito impresioniran. Xi je ipak ugostio Putina kao "dragog prijatelja", kako ga je i ovog puta nazvao, a ovo je čak 25. Putinov posjet Kini od njegova dolaska na vlast, od čega čak 15 posjeta otpada na posjete tijekom Xijevih mandata. Putin i Xi dosad su se ukupno susrela čak više od 40 puta, što objašnjava i zašto Xi tako često Putina naziva svojim prijateljem.
Trump i Zapad izgubili monopol moći, stvoren 'Xi-Putinov' novi svjetski poredak
Putinov tihi posjet Pekingu imao je daleko veći geopolitički značaj od Trumpova spektakla prošloga tjedna
Pa jučer su pisali kako je za Ruse bio bolan dolazak u Peking......Svakome jasno da Kinezi ne mogu ništa bez Rusa.jer ih Rusi snabdijevaju sa sigurnom energijom.Bez koje Kinezi ne mogu disati.Takoder sa prehrambenim produktima prave im najveće nuklearne centrale na svježe Motore za Avijune.....Nažalost nama se sve to u Europi razbilo o glavu..Ostali bez jeftine Ruske energije stravično..I sad moramo hodat od pumpe do pumpe sa karnisterom u ruci dije gorivo jeftinije par centi.....Svjet se promjenio i nikada više neće bit kao nekad..
Naj više je izgubila Rusija .Rusija jednostavno ne može parirati nikome Kinezi su već duboko ušli u ruska prirodna bogatstva a to se dogodilo samo zato da bi Putin spasio sebe .kao Vučić u Srbiji.