Trump i Zapad izgubili monopol moći, stvoren 'Xi-Putinov' novi svjetski poredak

Za razliku od posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg su u Pekingu na svakom koraku pratili pompa i spektakl, posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu bio je puno manje pompozan i puno više radni i strateški, o čemu svjedoče brojni bilateralni sporazumi što su jučer u nazočnosti Putina i njegovog domaćina potpisani u Pekingu.



I Putin je, naravno, dočekan s najvišim državnim počastima, crvenim tepihom, postrojenim vojnicima na Trgu Tiananmen te nasmijanom djecom koja su mu mahala kineskim i ruskim zastavicama. Čini se da je između Putina i njegova kineskog domaćina Xi Jinpinga vladala i prisnija i toplija atmosfera nego između Trumpa i Xija, premda se Trump prije nekoliko dana silno trudio stvoriti dojam bliskosti i prijateljstva s Xijem, koji tim pokušajima, koliko se moglo vidjeti na snimkama, nije bio osobito impresioniran. Xi je ipak ugostio Putina kao "dragog prijatelja", kako ga je i ovog puta nazvao, a ovo je čak 25. Putinov posjet Kini od njegova dolaska na vlast, od čega čak 15 posjeta otpada na posjete tijekom Xijevih mandata. Putin i Xi dosad su se ukupno susrela čak više od 40 puta, što objašnjava i zašto Xi tako često Putina naziva svojim prijateljem.