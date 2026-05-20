Trump dao mulama rok od tri dana, Iran prijeti udarima na američke baze i u Europi

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iranu dati od dva do tri dana da prihvati uvjete Washingtona za mir. Iran pak upozorava da će u slučaju daljnje eskalacije proširiti operativni doseg svojih napada i potencijalno ciljati američke vojne baze ne samo na Bliskom istoku već i u Europi te drugim regijama u kojima SAD ima vojne snage i interese, što bi predstavljalo ulazak u širu međunarodnu sigurnosnu krizu. Iako Iranska revolucionarna garda nije otkrila konkretne ciljeve, analitičari procjenjuju da bi takva poruka trebala djelovati kao strateški faktor odvraćanja te signalizirati spremnost za proširenje sukoba izvan njegovih trenutačnih geografskih granica, s povećanim rizikom od udara na raspoređene američke snage i logističke centre.