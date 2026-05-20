PRVACI EUROPE

Emery se s Villom upisao u povijest europskog nogometa: Izjednačio se s Ancelottijem i Mourinhom

UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa
KEMAL ASLAN/REUTERS
Autor
Edi Džindo
20.05.2026.
u 23:00

Aston Villa je osvajač 55. izdanja Europske lige! Momčad iz Birminghama je svladala njemački Freiburg u finalu na stadionu Bešiktaša rezultatom 3:0 i tako došla do svojeg prvog trofeja nakon 30 godina, a prvog europskog nakon 44 godine. Prvi je ovo put da je Villa osvojila Europsku ligu. 


Tako je spriječeno ispisivanje Freiburgove povijesti i njihovo prvo osvajanje bilo kakvog trofeja u 122 godine dugoj klupskoj povijesti, no s druge strane je itekako ispisana povijest. Kralj Europske lige Unai Emery je osvojio svoj peti naslov u ovom natjecanju. Trener Aston Ville je osvajao naslove u ovom turniru tri puta sa Sevillom (2014., 2015. i 2016.) te jednom s Villarrealom (2021.), a sad je osvojio isti trofej i s engleskom momčadi. Time je postao prvi trener koji je osvojio Europsku ligu s tri različita kluba, dosad su on i Giovanni Trapattoni (Juventus i Inter) bili dvojica koji su naslove osvajali s dva različita kluba, a sada je Španjolac sam na vrhu. Isto tako, Emery je sad došao na vrh vječne ljestvice trenera s pet europskih naslova, izjednačivši se s kultnim trenerima Carlom Ancelottijem i Joseom Mourinhom.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka


Villa je tako naplatila svoj fantastičan europski niz u protekle tri sezone. Naime, u te tri sezone nijedna momčad nije ostvarila pobjeda koliko Aston Villa (27) u europskim natjecanjima. I baš ta razlika u europskom iskustvu se dala vidjeti u Istanbulu. Dok je Villa izgledala udobno u ovoj povijesnoj utakmici, kod igrača Freiburga su trema i strah bili izrazito primjetni faktori. 
U prvom poluvremenu Aston Villa je bila konkretnija, aktivnija i stvarala je bolje prilike, a sve je to naplatila s kamatama u samoj završnici tog prvog dijela. U 41. minuti stigao je pogodak za vodstvo. Nakon kratko izvedenog udarca iz kuta, svi igrači Freiburga su praktički bili u 'krilu' svojeg vratara, a to je prepoznao Morgan Rogers koji je ubacio sjajan centaršut na 12-13 metara, a njega je još bolje sjajnim volejem poklopio belgijski reprezentativac Youri Tielemans za 1:0 svoje momčadi. Villa je nastavila intenzivan pritisak i u sudačkoj nadoknadi, nizala šanse dok je Freiburg djelovao izgubljeno, a sve to se potvrdilo u trećoj minuti sudačke nadoknade, kada je na desnoj strani John McGinn pronašao Emiliana Buendiju. Argentinac je nečuvan primio loptu na rubu kaznenog prostora te fenomenalno plasiranim udarcem pogodio u suprotni kut za udvostručenje vodstva prije odlaska na odmor. 


U drugom dijelu priča se nije previše mijenjala. Villa je i dalje nastavila biti osjetno bolja momčad na terenu, a u 57. minuti stigao je i treći pogodak. Buendia je niskim ubačajem s lijeve strane na peterac ovaj put bio asistent, dok je Rogers sjajnim utrčavanjem ovaj put bio u ulozi strijelca za odlazak na komotnih 3:0. Iako se igralo u Istanbulu kao ono mitsko finale Lige prvaka između Liverpoola i Milana iz 2005. u kojem se Liverpool vratio iz 3:0 deficita i osvojio naslov, Freiburg nije bio blizu ni naznakama povratka. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je svih 90 minuta za njemačku momčad, no u ovakvom dvoboju nije imao ni priliku pokazati što zna.
