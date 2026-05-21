Sjevernokorejska logika: Djevojčica zna voziti tenk pa može voditi i državu

Kad se pojavila fotografija na kojoj Kim Ju-ae vozi tenk, za obavještajce Južne Koreje to je bio još jedan znak da bi upravo ona mogla naslijediti svog oca Kim Jong-una. "Vjerodostojni obavještajni podaci" upućuju na to da je upravo kći sjevernokorejskog vođe nasljednica, a epizoda s tenkom trebala je otkloniti sumnje oko toga može li žena upravljati državom koja samu sebe smatra vojnom velesilom. I ima nuklearno oružje.



O najnovijim saznanjima o susjedima u Sjevernoj Koreji, južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) obavijestila je parlamentarne zastupnike. U izvješće Nacionalnoj skupštini ubacili su i zaključak da je prošla obuku i praktički je inaugurirana u nasljednicu svoga oca. Prije vožnje tenkom djevojčica za koju se nagađa da ima 12 ili 13 godina pucala je iz puške na streljani, snimljena je i s pištoljem, baš kao i njezin otac početkom 2010-ih, kada se govorilo da će naslijediti svog oca, Kim Jong-ila. O mogućoj nasljednici ne zna se mnogo, no njezina sve istaknutija uloga sugerira da je se već tretira kao drugu najviše rangiranu osobu u vodstvu Sjeverne Koreje.