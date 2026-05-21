#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
KIM JONG-UN PRIPREMA KĆER

Sjevernokorejska logika: Djevojčica zna voziti tenk pa može voditi i državu

Autor
Ivica Beti
21.05.2026.
u 00:13

O najnovijim saznanjima o susjedima u Sjevernoj Koreji, južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) obavijestila je parlamentarne zastupnike. U izvješće Nacionalnoj skupštini ubacili su i zaključak da je prošla obuku i praktički je inaugurirana u nasljednicu svoga oca

Kad se pojavila fotografija na kojoj Kim Ju-ae vozi tenk, za obavještajce Južne Koreje to je bio još jedan znak da bi upravo ona mogla naslijediti svog oca Kim Jong-una. "Vjerodostojni obavještajni podaci" upućuju na to da je upravo kći sjevernokorejskog vođe nasljednica, a epizoda s tenkom trebala je otkloniti sumnje oko toga može li žena upravljati državom koja samu sebe smatra vojnom velesilom. I ima nuklearno oružje.

O najnovijim saznanjima o susjedima u Sjevernoj Koreji, južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) obavijestila je parlamentarne zastupnike. U izvješće Nacionalnoj skupštini ubacili su i zaključak da je prošla obuku i praktički je inaugurirana u nasljednicu svoga oca. Prije vožnje tenkom djevojčica za koju se nagađa da ima 12 ili 13 godina pucala je iz puške na streljani, snimljena je i s pištoljem, baš kao i njezin otac početkom 2010-ih, kada se govorilo da će naslijediti svog oca, Kim Jong-ila. O mogućoj nasljednici ne zna se mnogo, no njezina sve istaknutija uloga sugerira da je se već tretira kao drugu najviše rangiranu osobu u vodstvu Sjeverne Koreje.

nuklearno oružje Vlast Sjeverna Koreja Kim Jong Un

VI. DIO DOSJEA FLOTILA

'It's official!' Američki OFAC flotilu proglasio dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom – pod sankcijama i Saif Abukeshek

OFAC-ove sankcije znače puno više od američke “crne liste”. Kad OFAC nekoga sankcionira prema EO 13224 (antiteroristički režim), osoba ili organizacija postaju visokorizični subjekt za međunarodne banke, platne sustave, osiguravatelje, logističke operatore, donacijske platforme i sve institucije koje posluju kroz USD klirinški sustav

