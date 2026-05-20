VI. DIO DOSJEA FLOTILA

'It's official!' Američki OFAC flotilu proglasio dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom – pod sankcijama i Saif Abukeshek

Valentina Wiesner
20.05.2026.
u 18:15

OFAC-ove sankcije znače puno više od američke “crne liste”. Kad OFAC nekoga sankcionira prema EO 13224 (antiteroristički režim), osoba ili organizacija postaju visokorizični subjekt za međunarodne banke, platne sustave, osiguravatelje, logističke operatore, donacijske platforme i sve institucije koje posluju kroz USD klirinški sustav

Neuspješno je okončan i najsvježiji pokušaj Global Sumud flotile da probije pomorsku blokadu Gaze preko izraelskih teritorijalnih voda, a isti dan američko je Ministarstvo financija (Ured za kontrolu strane imovine - The Office of Foreign Assets Control - OFAC) i formalno proglasilo flotilu dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom i infrastrukturom palestinskih terorističkih skupina, stavivši je od jučer pod međunarodni financijski i sigurnosni nadzor. Što bi rekla uzrečica – „it's official!“, dokazi o međusobnim odnosima sad su i formalizirani.  (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb050)

Avatar ajatolah2
ajatolah2
19:02 20.05.2026.

Bravo a što se te tzv. flotile tiče, sva ta plovila zaplijeniti i potopiti a vlasnike goniti zbog povezanosti sa teroristima

