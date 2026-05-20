'It's official!' Američki OFAC flotilu proglasio dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom – pod sankcijama i Saif Abukeshek

Neuspješno je okončan i najsvježiji pokušaj Global Sumud flotile da probije pomorsku blokadu Gaze preko izraelskih teritorijalnih voda, a isti dan američko je Ministarstvo financija (Ured za kontrolu strane imovine - The Office of Foreign Assets Control - OFAC) i formalno proglasilo flotilu dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom i infrastrukturom palestinskih terorističkih skupina, stavivši je od jučer pod međunarodni financijski i sigurnosni nadzor. Što bi rekla uzrečica – „it's official!“, dokazi o međusobnim odnosima sad su i formalizirani. (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb050)