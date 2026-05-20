Lažni poštari s paketima operiraju Zagrebom! Ako ovo imaju u ruci, smjesta nazovite policiju

Hrvatska pošta upozorila je na novu prijevaru koja se događa na području šireg centra Zagreba. Zabilježeni su, kažu, slučajevi u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao poštari, a na adrese korisnika dolaze s pošiljkama koje oni nisu naručili. Pri tom ih traže da plate naknadu za pouzeće prilikom uručenja paketa.

– Pozivamo korisnike koji su naručili ili očekuju pošiljke s naplatom pouzeća da obrate pažnju na detalje kako bi se zaštitili od potencijalne prijevare: poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv je po službenoj uniformi na kojoj se nalazi službeni logo kompanije, poštaru na dostavi korisnici mogu platiti iznos beskontaktno ili gotovinom, a primatelj pošiljke mora se digitalno potpisati u aplikaciji na uređaju kojeg poštar nosi sa sobom na dostavi.

Za dodatni oprez, upozoravamo kako se na pošiljkama prevaranata ne nalazi službena adresnica. Umjesto nje prevaranti koriste obrazac koji je dostupan u poštanskim uredima, ali ne služi kao adresnica, već se ispunjava prilikom predaje pošiljke. Ključno je napomenuti da, ako korisnici ne očekuju dostavu, obavezno trebaju provjeriti s ukućanima očekuju li pošiljku i od koga. Ako očekuju pošiljku, tada je potrebno provjeriti odgovara li iznos pouzeća onom iznosu koji je web trgovac na svojim stranicama označio kao vrijednost robe prilikom kupovine. Korisnicima savjetujemo da se jave policiji i kontakt centru Hrvatske pošte ako su bili žrtva prijevare ili pokušaja prijevare – poručili su.