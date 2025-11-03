Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NE STAJU

Zadar nastavio pobjednički niz, Šibenka i dalje bez pobjede

Šibenik: 6. Kolo Suoersport Premijer lige GKK Šibenik - KK Zadar
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
03.11.2025.
u 20:50

Gosti su bolji ušli u susret i nakon prve četvrtine vodili su 24-17. Šibenka je u drugoj dionici smanjila zaostatak na pet koševa minusa (37-42), a u trećoj dionici izjednačila na 46-46

Košarkaši Zadra nastavili su pobjednički niz u hrvatskom prvenstvu pobjedivši u susretu 6. kola na gostovanju Šibenku sa 94-70.

Bio je to sudar jedine neporažene momčadi i jedine momčadi bez pobjede. Nakon ogleda na Baldekinu, Zadar je i dalje na maksimalnom učinku, dok je Šibenka i dalje na "nuli".

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Zadrani su kontrolirali situaciju tijekom cijelog susreta, a pitanje pobjednika su riješili polovicom treće dionice kada su kod rezultata 46-46 napravili seriju 16-0.

Gosti su bolji ušli u susret i nakon prve četvrtine vodili su 24-17. Šibenka je u drugoj dionici smanjila zaostatak na pet koševa minusa (37-42), a u trećoj dionici izjednačila na 46-46. No, momčad Danijela Jusupa je odgovorila serijom 16-0 i praktički riješila pitanje pobjednika. U zadnjem periodu gosti su samo potvrdili uvjerljivu pobjedu.

VEZANI ČLANCI:

Zadar su do šeste pobjede predvodili Marko Ramljak sa 17 koševa, Lewis Henry Beech sa 16 koševa i osam skokova, te Lovro Mazalin i Karlo Žganec sa po 14 koševa. Kod domaćina najefikasniji su bili Duje Brala i Vincent Lamont Golson sa po 14 koševa.

Zadrani vode na ljestvici sa maksimalnih 12 bodova, Split ima 11, Zabok, Dubrovnik i Alkar po 10 bodova, Samobor je na devet, Dinamo i Cedevita Junior imaju po osam bodova, Cibona, Kvarner i Dubrava po sedam, a posljednja je Šibenka sa šest bodova.

Ključne riječi
šibenka KK Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja