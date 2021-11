Za ovo se živi! Da sam dobio puno više ulaznica, sve bi planule

Nakon goropadne i uvjerljive 7:1 pobjede hrvatske reprezentacije na Malti, najveće hrvatske gostujuće pobjede u povijesti te najveće protiv Malte u deset utakmica, očekivano je da u našem taboru vladaju vjera i optimizam uoči ključne utakmice za izravan plasman za Svjetsko prvenstvo protiv Rusije u Splitu na Poljudu u nedjelju.

Mario je nakratko bio i kapetan

Hrvatski reprezentativci ostali su prenoćiti na Malti nakon uvjerljive izvedbe odalke su se javili prijepodne putem virtualne konferencije za novinare, na kojoj su govorili Mario Pašalić i Ivo Grbić, dva istaknuta imena sa susreta protiv Malte. Pašalić je još jednom u 2021. godini zatresao mrežu u hrvatskom dresu, a tijekom utakmice u jednom je periodu nakon nekoliko izmjena nosio i kapetansku vrpcu.

– Bila je to prekrasna večer, nezaboravna za mene. Zabio sam gol, imao asistenciju, nakratko sam bio kapetan. Bilo je kratko, sedam-osam minuta, ali to je izuzetna čast i ponos. Rijetko se pobjeđuje ekipa s tako velikom razlikom. Imali smo odličnu pripremu, u susret smo ušli s mnogo vjere, momčad je bila puna samopouzdanja i onda to izgleda kao jučer – kazao je Mario Pašalić na virtualnoj novinarskoj konferenciji s Malte.

S druge strane Grbić je nakon sjajnih partija u francuskom prvenstvu i Ligi prvaka u dresu Lillea zasluženo dobio priliku i prvi put nastupio za hrvatsku reprezentaciju. Očito je koliko našem vrataru to znači.

– Cijelu sam karijeru radio za ovaj trenutak i sanjao ga. Pokušao sam maknuti sa strane emocije te energijom, pričom i pristupom učiniti sve da me ekipa osjeti na golu i dobije samopouzdanje. Bila je to važna utakmica, teška sa psihičke strane, jer svi pričaju samo o Rusiji.

Na žalost za Grbića, u debitantskom nastupu nije uspio sačuvati čistu mrežu. Nespretna reakcija Marcela Brozovića kojom je poslao loptu u vlastitu mrežu iznenadila je i bivšeg vratara Lokomotive i Atletica.

– Stvarno čudna situacija, Brozović je imao loptu na nozi, a nakon toga vidio sam je u svom golu. Jednom u karijeri dogodi se takva situacija, a meni se dogodila u debiju. Nije me to izbacilo iz takta. Igrali smo odlično i samouvjereno – opisuje Grbić.

Naravno, sad je u fokusu nedjeljna utakmica u 15 sati na prepunom i “paklenom” Poljudu. Rusija je u ovom ciklusu pokazala da možda i nije najopasniji protivnik, ali zato je jako tvrd orah pod Valerijem Karpinom, a nama trebaju pogodak i pobjeda u ključnom susretu. Ovaj susret još više dobiva na važnosti jer su dodatne kvalifikacije (igra se po skupinama umjesto dvije utakmice s jednim protivnikom) sada znatno teže, tako da prvo mjesto još više znači nego prije. I Pašalić i Grbić “djeca” su Hajduka, igrači koji su svoje prve ili najvažnije nogometne korake prošli u splitskom klubu, tako da će njima, kao i igračima poput Vlašića, Livaje i Juranovića, ova utakmica značiti još i više.

– Jedva čekam utakmicu protiv Rusije u nedjelju. Za takve se utakmice živi i zbog njih smo postali nogometaši. Posebno nas veseli što će biti pun Poljud. Velika je navala na ulaznice i sve koje sam dobio odmah sam podijelio. Da sam ih dobio dvaput više, odmah bi planule. Bila je neviđena potraga. Mislim da smo kvalitetniji od njih i da ćemo ih pobijediti. Oni su jučer imali psihološku prednost zbog uvjerljive pobjede nad Ciprom, ali mi smo im sjajno odgovorili s naših također šest razlike na Malti. Mislim da će Rusi krenuti oprezno, jer im je dovoljan i remi, ali ne vjerujem da će se braniti svih 90 minuta. Pokušavat će igrati prema naprijed i otvarati se, ali sve ovisi o nama. Samo da ostanemo mirne glave i da ne upadnemo u nervozu – rekao je Mario Pašalić. Ivo Grbić slaže se sa svojim suigračem:

– Moramo biti hladne glave, očekuje nas šahovska bitka. Trebat će koncentracija tijekom cijelog susreta. Dobro ih poznamo, u stožeru imamo Olića i Ćorluku koji sve znaju o ruskim igračima. Rusija je ekipa koja igra čvrst blok, sigurno neće biti lako. Bit će to prava bitka. Treba biti pametan i strpljiv. Nadam se da ćemo se mi veseliti – rekao je Grbić te se i on osvrnuo na sentimentalnu stranu igranja na Poljudu pred punim tribinama u dresu vatrenih.

Još nisam doživio pun Poljud

– Za svakog igrača će to biti ponosna utakmica. U Hajduku nisam doživio pun Poljud, a nadam se da ću to uspjeti sada u reprezentaciji. Bio sam tužan kada sam odlazio iz kluba, Hajduk mi je puno dao, najzaslužniji je za sve što sam napravio u karijeri. Hajduk me plasirao da se uopće čuje za mene, odgojio me i kao osobu. To je ipak moj klub i grad. Nisam ostvario sve što sam sanjao, možda u tom trenutku nisam bio dovoljno dobar. Išao sam okolnim putem – zaključio je najnoviji debitant u dresu hrvatske seniorske vrste.