Branitelj naslova s optimizmom gleda prema nastavku sezone: Rijeka dogovorila dva pojačanja

Nogometaši aktualnog hrvatskog nogometnog prvaka Rijeke u srijedu su krenuli s pripremama uoči nastavka sezone. Prvu utakmicu proljetnog dijela prvenstva igraju 20. siječnja kada će nastaviti utakmicu s Istrom 1961 koja je prekinuta zbog guste magle. Na prvi dan priprema, kako je već i tradicija, pred novinare su stali trener Victor Sanchez i sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar.

- Na početku želim svima sve najbolje u 2026. godini. Izgleda kao da sam jučer sjedili ovdje, pauza je dobro došla i brzo je prošla. Ovo je bila prilika da provedemo malo vremena s obitelji i prijateljima i odmorimo se. Radili smo svakog dana analizirajući tržište, čeka nas veliki posao, klubovi moraju biti spremni reagirati i napraviti kvalitetne poteze,. Sada energiju usmjeravamo na rad i pripreme - rekao je na početku Sanchez.

Potom se osvrnuo i na prijelazni rok u kojem će Rijeka tražiti nova rješenja na tržištu:

- Za mene je važniji idealan mentalitet nego idealan broj. Možete imati bilo koji broj igrača. Možda mislite da je optimalno imati oko dvadeseta igrača. No, najvažniji je mentalitet. Ako 30 igrača ima jasan, pozitivan i fokusiran način razmišljanja, to je savršeno. Ako 20 igrača nema pravi mentalitet, to nije dobro. Zato mi je važnije raditi na tome - rekao je.

Za kraj je dodao i kako ih u ovoj godini čeka težak zadatak budući da je 2025. godina bila vjerojatno najbolja u povijesti kluba.

Raić-Sudar je pak otkrio kako je klub već dogovorio dva pojačanja čiji se potpisi očekuju uskoro:

- Dogovorili smo dva igrača, ali dok se ne potpiše ugovor nije gotovo. Gruzijac Morchiladze je na liječničkom pregledu, Legbo je u fazi dobivanja vize, ali taj posao još nije finaliziran. Ima još nekoliko igrača s kojima razgovaramo, ali vidjet ćemo. U dogovoru s trenerom, nakon analize polusezone, znamo koje pozicije želimo pojačati neovisno o odlascima - rekao je.

Morchiladze je 23-godišnji gruzijski ofenzivac koji se najbolje snalazi na poziciji lijevog krila i trebao bi pojačati tu poziciju koja se u Rijeci već neko vrijeme smatra tankom. Dimitri Legbo je pak 24-godišnji lijevi bek iz Obale Bjelokosti. Posljednje tri godine igra u finskom Inter Turku gdje je pokazao iznimne ofenzivne kvalitete zabivši 17 golova u 99 nastupa.