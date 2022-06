Za Luku Modrića napravljen poseban slavljenički film: "Ti si svima nama mlađima uzor!"

Nakon remija protiv Francuske u Ligi nacija (1:1), u krugu svojih reprezentativnih suigrača, najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić još je jednom proslavio svoj 150. nastup u nacionalnom dresu.

Na okupljanju reprezentativaca i stručnog stožera tako je pušten prigodni film o kapetanu reprezentacije, a u ulozi čestitara su bili njegovi prirodni nasljednici, Mateo Kovačić, Lovro Majer, Nikola Vlašić i Kristijan Jakić.

- Kapetane moj, 150. nastupa je nevjerojatna brojka, ali kako igraš i kako se odnosiš prema nogometu, siguran sam da će biti još više utakmica za reprezentaciju. Uvijek sam ti se divio kao igraču, ali, uz intenzivno druženje posljednjih godina, još ti se više divim kao čovjeku. Hvala ti što meni osobno i svima u reprezentaciji pokazuješ kako se treba ponašati i odnositi prema najdražem dresu - rekao je ovom prilikom Mateo Kovačić, dok je potom riječ preuzeo Lovro Majer:

- Luka, čestitke na 150. nastupu za reprezentaciju. Od početka moje karijere bio si mi inspiracija za put koji si imao i prošao, za način na koji si došao do svih tih dostignuća, prije svega poštenim radom. Postavio si nevjerojatno visoke ciljeve za sve mlade igrače koji dolaze i možemo biti sretni što imamo takvog igrača blizu sebe.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Stephane Mantey 06.06.2022, Stadion Poljud, Split, CRO, UEFA Nations League, Kroatien vs Frankreich, Gruppe A1

Nikola Vlašić također je biranim riječima pričao o svom starijem suigraču i današnjem slavljeniku.

- Čestitam ti na 150. nastupu, iznimna mi je čast što s tobom dijelim svlačionicu. Ti si uzor nama mlađima, kad vidimo da daješ sve od sebe na svakom treningu, unatoč toliko godina provedenih u reprezentaciji. Želim ti da nastaviš u ovom ritmu, da igraš još pet godina i skineš sve moguće rekorde - rekao je Vlašić, dok je Kristijan Jakić dodao:

- Čestitke na 150. nastupu, to je velika stvar za tebe, za reprezentaciju, za nas, tvoje suigrače. Čast mi je što mogu dijeliti svlačionicu s takvom veličinom. Za nas mlade jako je važno da odrastamo s jednom takvom osobom pored sebe, da možemo učiti o tome koliko na svakodnevnoj bazi radiš na sebi i s koliko puno motiva igraš za reprezentaciju. Izuzetna mi je čast što mogu biti u tvom društvu.

