Jeste primijetili ovaj detalj? Mnogi se pitaju što je to na Modrićevim leđima

"Ti si naš kapetan, mi smo tvoja Luka" - glasila je tako poruka na velikom transparentu koji su na istoku Poljuda sinoć protiv Francuske razvili navijači Hrvatske u čast hrvatskom kapetanu koji je 150. put nastupio za reprezentaciju.

Modrić je u remiju s Francuskom (1:1) igrao do 79. minute kada ga je zamijenio Sučić. A nakon što je utakmica završila, Luka je skinuo dres i ostao razgovarati na terenu s klupskim suigračem Karimom Benzemom.

Highlight of this game is Benzema and Modric exchanging shirts and learning Modric is taking Hijama advices from Benzema 😂 pic.twitter.com/MyU7xE50qo