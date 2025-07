Xabi Alonso se slomio na spomen Luke Modrića, jedva je zadržavao suze

Bio je to prizor koji navijači madridskog Reala nikada neće zaboraviti, ali iz potpuno pogrešnih razloga. Na stadionu MetLife u New Jerseyju, u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva, moćni Paris Saint-Germain deklasirao je Kraljevski klub s visokih 4:0. No, rezultat je pao u drugi plan pred činjenicom da je to bila posljednja utakmica jedne od najvećih klupskih legendi. Luka Modrić, nakon trinaest godina, 597 nastupa i rekordnih 28 trofeja, oprostio se od dresa koji je proslavio. U igru je ušao u 65. minuti pri rezultatu 0:3, a njegov ulazak na teren, umjesto da donese preokret, označio je simboličan kraj jedne od najblistavijih epoha u povijesti kluba. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, 39-godišnji kapetan nije mogao suspregnuti suze, a scene u kojima ga tješi trener Xabi Alonso obišle su svijet.

Upravo je Alonso, koji je s Modrićem dijelio svlačionicu od 2012. do 2014. godine, pronašao najljepše riječi za svog bivšeg suigrača i igrača. Na konferenciji za medije nije skrivao tugu zbog načina na koji se Hrvat oprostio, ali je istaknuo veličinu njegove ostavštine. "Nije to željeni kraj, gorak je. Ali Luku se neće pamtiti po današnjoj utakmici, nego po mnogim drugim veličanstvenim nastupima. On je legenda svjetskog nogometa i legenda Real Madrida. Imali smo zadovoljstvo i čast biti s njim na terenu, a sada i uz teren. Bit će zapamćen po mnogim drugim dobrim stvarima, a ne po današnjih 25 minuta koje je odigrao", izjavio je vidno emotivni Alonso, čiji je zagrljaj utjehe Modriću nakon utakmice rekao više od tisuću riječi.

Luka Modrić has played his last game at Real Madrid. Legend. 🤍👋🏻



Up next: AC Milan. ❤️🖤🇭🇷 pic.twitter.com/dkm55qKhdi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025

Odlazak kapetana iznenadio je mnoge, a španjolski mediji, poput uglednog lista AS, ocijenili su kako za njega još uvijek ima mjesta u momčadi. "Nakon 597 utakmica rekao je zbogom. Bila je ovo demonstracija da nije trebao otići iz kluba. On je htio ostati, a svojim nogometom je pokazao da za njega ima mjesta, ali klub je u glavi imao drugu ideju", izvijestio je madridski dnevnik, aludirajući na odluku uprave da krene u pomlađivanje ekipe nakon sezone bez najvećih trofeja. Modrić, koji karijeru nastavlja u redovima talijanskog velikana AC Milana, tako napušta klub iako je njegova želja bila ostanak, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje će teško itko nadmašiti.

Iako je Modrićev oproštaj bacio sjenu na sve ostalo, Alonso se morao osvrnuti i na bolan poraz od momčadi koja je prije samo četrdesetak dana osvojila Ligu prvaka. Priznao je da je PSG trenutačno na razini koju Real tek treba dosegnuti. "Godinama igraju zajedno i na nevjerojatnoj su razini. Nismo prvi koji smo izgubili od njih. Moramo prihvatiti da su u vrlo dobroj formi, dok mi tek započinjemo novu etapu. Ovaj poraz boli i pokazao nam je na čemu sve moramo raditi. Ovo Svjetsko prvenstvo mi je otkrilo puno toga, tko smo i što trebamo poboljšati", iskreno je poručio Alonso, najavljujući promjene i izgradnju novog, konkurentnijeg Reala.

Dok se momčad priprema za novu eru, kapetansku vrpcu od Modrića će preuzeti Dani Carvajal, simbolizirajući početak nove generacije. Klub je, prema Alonsovim riječima, otvoren za pojačanja, a proces stvaranja momčadi koja "diše kao jedno" sada je prioritet. Zanimljiv detalj zabilježili su španjolski mediji koji su izvijestili da je Modrić nakon utakmice, unatoč vlastitoj tuzi, razgovarao s igračem PSG-a Vitinhom i pozvao ga da se pridruži Real Madridu, pokazavši time svoju ljubav i brigu za klub čak i u trenutku odlaska. To je samo još jedan dokaz zašto će Luka Modrić zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u povijest Kraljevskog kluba, ne kao igrač koji je otišao nakon poraza, već kao legenda koja je definirala pobjednički mentalitet.