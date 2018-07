Willian za 75 mil. eura otišao u Man. United

– S Willianom razgovaram svaki dan i neću ga pustiti da ode! On, Courtois i Hazard su ključni igrači i potrebni su nam za iduću sezonu i želimo da ostanu – rekao je nedavno Chelseajev čelnik David Luiz. No, dosad je već shvatio da ne odlučuje on o tome tko će ostati, a tko otići.

Beşiktaş traži vratara

Možda je Willian propustio Barcelonu koja je slala ponude pa na kraju uzela Malcoma, ali nova je došla na vrata. Talijanski Tuttosport javlja da je Chelsea odlučio prihvatiti ponudu Manchester Uniteda za Brazilca koja iznosi 75 milijuna eura. Nije Willian jedini o kojem se priča na Stamford Bridgeu.

Naime, čelnici Juventusa i Chelseaja sastat će se u Nici kako bi dogovorili transfer Higuaina i Ruganija. Već dulje se spominje transfer Higuaina, a Rugani je stalno pred potpisivanjem ugovora s Chelseajem.

Osim Mourinhova kluba i drugi se klubovi pripremaju za novu sezonu. Nakon što je Domagoj Vida dogovorio sve s Liverpoolom, oslabljeni su obrambeni redovi Beşiktaşa, a sada mu treba i vratar. Turski je klub prodao svoga vratara Fabrija Fulhamu za pet milijuna funti i sada traži novoga. Navodno je već uspostavio kontakt s Liverpoolom i Simonom Mignoletom te se nada njegovu dolasku jer je postao višak nakon što je iz Rome došao Alisson, a u igri za Beşiktaşeva vrata je i Dominik Livaković.

Radošević predstavljen

No, dok jedni još traže klubove, drugi su se već smjestili. Josip Radošević predstavljen je u Brøndbyju.

– Uvijek dajem sve od sebe i za pobjedu. Upućen sam u način igre novoga kluba i zato sam i prihvatio ponudu, sviđa mi se taj stil igre – rekao je Radošević.