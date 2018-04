Wenger dobio najveću ponudu u povijesti nogometa!

Arsene Wenger na kraju sezone napustit će klupu Arsenala. Nakon 22 godina vođenja topnika, francuski stručnjak potražit će neki novi izazov.

Prvi se javio PSG koji ga ne želi za trenera, već za klupskog menadžera koji bi bio zadužen za dovođenje igrača te bi pomagao njihovu novom treneru.

No, javljaju se i klubovi koji bi ga voljeli vidjeti na klupi, a navodno su najzainteresiraniji oni iz Kine koji mu nude pravo bogatstvo. Engleski mediji imaju informaciju da je s njim u kontakt stupio jedan klub iz Kine, a još nije otkriveno o kome je riječ, koji mu po sezonu nudi više od 30 milijuna eura! To je najveća svota u povijesti za nekog trenera. Primjerice, to je duplo veća plaća od one koju ima Pep Guardiola na klupi engleskog prvaka te trostruko veća od one koju je Wenger imao u Arsenalu.

No, nagađa se da će Wenger to odbiti jer, bez obzira na vrtoglave cifre, on želi raditi u Europi i nada se angažmanu u Španjolskoj ili Francuskoj.