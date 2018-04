Profesor s klupe 'topnika' igračima je bio poput oca

Francuski trener Arsene Wenger (68) odlazi na kraju sezone iz londonskog Arsenala, i to nakon pune 22 godine na klupi “topnika”. Dulje u jednom klubu od Wengera bio je jedan drugi francuski trener, Guy Roux koji je na klupi Auxerrea proveo 40 godina s jednom godinom stanke. Njima je uz bok i Alex Ferguson koji je na klupi Manchestera sjedio 17 godina. Ali po broju trofeja i vremenu koje je proveo u klubu Wenger je najuspješniji klupski menadžer.

– Nakon razgovora s vodstvom kluba i dugotrajnog razmišljanja, odlučio sam da je pravo vrijeme za odlazak po završetku ove sezone. Zahvalan sam što sam imao privilegij služiti klubu mnoge nezaboravne godine – istaknuo je Wenger.

Pamti se sezona bez poraza

Wenger je jedini nebritanski menadžer koji je osvojio The Double (FA Premier Liga i FA kup) u Engleskoj, 1998. i 2002. U 2004. postao je jedini menadžer u povijesti Premier lige prošavši kroz čitavu sezonu neporažen. U sezoni 2003./04. u 38 utakmica imao je 26 pobjeda, 12 neriješenih rezultata te nijedan poraz! Zbog toga je dobio status jednog od najboljih francuskih menadžera u povijesti.Igračka karijera nije bila za pohvaliti se. Igrao je od 1973. do 1975. za Mulhouse, zatim je otišao u Vauban iz Strasbourga gdje je igrao do 1978. godine, da bi igračku karijeru završio u Strasbourgu 1981. godine. U istom klubu počeo je svoju trenersku karijeru, a na klupi je debitirao protiv Monaca. U Francuskoj je trenirao Nancy i Monaco s kojim je osvojio francusko prvenstvo 1988. godine te kup tri godine kasnije. U to vrijeme zvao ga je Bayern, a imao je i ponudu da bude izbornik francuske reprezentacije. Obje je ponude odbio. Da je znao što ga s Monacom čeka nakon tih ponuda, možda bi i prihvatio. Jer, već na početku sezone dobio je otkaz zbog niza loših rezultata. Na 18 mjeseci otišao je u japanski klub Nagoya Grampus Eight, s kojim je osvojio prestižni Carski kup. U Arsenal je došao 1996. godine na preporuku Gerarda Houlliera, tadašnjeg tehničkog direktora francuske reprezentacije. Njegova prva utakmica za Arsenal bila je pobjeda nad Blackburnom (2:0) 12. listopada 1996. godine. U prvoj sezoni Arsenal je završio treći na ljestvici, ali nisu se plasirali za kvalifikacije za Ligu prvaka zbog gol-razlike. S Arsenalom je osvojio tri prvenstva, sedam FA kupova i sedam FA Community Shielda. U Europi nije osvojio nijedan trofej. Najbliži je bio 2006. kada je izgubio u finalu Lige prvaka od Barcelone (1:2). Za vrijeme boravka u Arsenalu doveo je relativno nepoznate igrače poput Anelke, Fàbregasa, Touréa, Van Persieja, Ebouea i Djouroua te ih pretvorio u igrače vrhunske klase. Uveo je nove režime treninga i dijeta, riješio je probleme pijanstva i loše hrane. Također je sudjelovao u dizajniranju novog stadiona i premještanju na novi teren za treninge u londonskom predgrađu. Dugi niz godina njegov pomoćnik bio je nekadašnji igrač splitskog Hajduka Boro Primorac. A Cesc Fabregas je na twitteru napisao:

- Bio mi je poput oca, ponosan sam što mi je Arsene Wenger bio trener.

Volio ga je i naš Brazilac Eduardo da Silva, koji je nažalost doživio strašnu ozljedu u dresu Arsenala.

Arsene zna...

Wenger uživa u popularnosti među navijačima. Slavan je stih, mnogo puta otpjevan “Arsène Knows” (Arsene zna). Da pokažu svoju vjernost i zahvalnost francuskom menadžeru, odabrali su i “Wengerov dan” u slavlju odlaska s povijesnog Highburyja. Wengerov dan održan je 22. listopada 2005., na njegov 56. rođendan, protiv Manchester Cityja.

Svoju eru u sjevernom Londonu Francuz još ima priliku završiti na šampionski način, eventualnim osvajanjem Europske lige u kojoj u polufinalu igra protiv Atletica, a u natjecanju su još ostali Marseille i Salzburg.

– Jedan od glavnih razloga za naš angažman u Arsenalu bilo je ono što je Arsene donosio klubu na terenu i izvan njega. Njegova dugovječnost i konstantnost kojom se održavao na vrhunskoj razini ove igre neće nikada biti dostignute. Svi koji vole Arsenal i svi koji vole nogomet moraju mu biti zahvalni. Transformirao je naš klupski identitet, kao i onaj engleskog nogometa, zahvaljujući svojoj viziji kako bi se nogomet trebao igrati – istaknuo je Stan Kroenke, većinski vlasnik kluba.

Pred čelnicima Arsenala je važan posao, moraju pronaći zamjenu za trenera koji je obilježio posljednja dva desetljeća. Neće ga biti jednostavno nadomjestiti, neka imena već su se spominjala, najglasnije Thomas Tuchel, ali bivši trener dortmundske Borussije čini se bližim PSG-u. U uskom krugu kandidata spominju se još imena Löwa, Ancelottija, Vieire, Henryja, Allegrija.