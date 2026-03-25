PORAZ OD ŠPANJOLSKE

Vulić upao kao zamjenski izbornik i doživio katastrofu

Šibenik: Hajduk nakon produžetaka pobijedio Šibenik i prošao u četvrtfinale
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
25.03.2026.
u 17:23

Vulić je na žalost imao peh da mu je ždrijeb dodijelio jednu od najjačih europskih reprezentacija, značajno bolju, uigraniju i rastrčaniju od naše

Hrvatska selekcija U-18, odnosno nadolazeća U-19, u prvom je nastupu u prvom kolu kvalifikacija za EP 2027. doživjela težak poraz od Španjolske u Križevcima, čak 0:4.

Selekciju u ovoj rundi kvalifikacija vodi prekaljeni trenerski vuk Zoran Vulić, budući da je prvi izbornik Oreščanin angažiran u selekciji U-19 koja upravo ganja Europsko prvenstvo koje se igra ove godine. Vulić je na žalost imao peh da mu je ždrijeb dodijelio jednu od najjačih europskih reprezentacija, značajno bolju, uigraniju i rastrčaniju od naše. Zamjenski izbornik tu je doista bio bespomoćan.

Za Hrvatsku su igrali: Grahovac – Pajsar, Kumar, Jakirović (od 69. Radnić), Murica – Radoš, N. Horvat, Vojvodić (od 55. Kalem)  – Šivalec, Kusanović (od 69. Ježić), Burcar (od 84. Bistre).

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra s Bugarskom 28. ožujka u 15:30 sati.  

Ključne riječi
Španjolska vulić mlada Hrvatsak reprezentacija

