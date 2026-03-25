Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKAV GOL

VIDEO Mladi Srbin zabio Englezima gol s centra! Svi pričaju o ovom potezu

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
25.03.2026.
u 17:12

Mlada nogometna reprezentacija Srbije do 19 godina priredila je prvorazredno iznenađenje na otvaranju elitne runde kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U Portugalu su svladali vršnjake iz Engleske s 2:0, a utakmicu je obilježio spektakularan pogodak s centra igrališta

Mlada reprezentacija Srbije napravila je ogroman korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina koje se održava u Walesu. U prvoj utakmici kvalifikacijskog turnira u Portugalu, izabranici izbornika Gordana Petrića svladali su apsolutnog favorita skupine, Englesku, rezultatom 2:0. Iako su Englezi u susret ušli kao momčad od koje se očekivala sigurna pobjeda, na terenu stadiona u Guimarãesu viđena je potpuno drugačija slika. Srbija je odigrala taktički zrelu i discipliniranu utakmicu te je efikasnom igrom u napadu zasluženo stigla do tri velika boda na početku natjecanja u kojem samo prvoplasirana momčad osigurava nastup na europskoj smotri.

Trenutak koji je prelomio utakmicu i o kojem se ne prestaje pričati dogodio se u 39. minuti. Kapetan srpske momčadi i napadač Anderlechta, Mihajlo Cvetković, postigao je pogodak za pamćenje. Nakon što je presjekao napad Engleza na svojoj polovici terena, uočio je da je engleski vratar izašao daleko sa svojih vrata i bez oklijevanja uputio udarac s gotovo pedeset metara. Lopta je u savršenom luku preletjela istrčalog vratara i završila u mreži za vodstvo Srbije od 1:0. Taj potez, koji se rijetko viđa na nogometnim terenima, odmah je postao hit na društvenim mrežama i s pravom se ističe kao kandidat za nagradu Puškaš.

U drugom poluvremenu, izbornik Petrić povukao je ključan potez. Na poluvremenu je u igru uveo Bogdana Kostića, igrača Partizana. Ta se izmjena pokazala punim pogotkom jer je upravo Kostić u 65. minuti udvostručio prednost i postavio konačni rezultat. Nakon dvadeset minuta provedenih u igri, iskoristio je priliku i potvrdio pobjedu svoje momčadi, čime je potpuno utišao engleske nade u mogući preokret. Pobjeda je tim veća kada se uzme u obzir da reprezentaciju Engleske čine mladići iz akademija velikana poput Manchester Cityja, Arsenala, Chelseaja i Liverpoola.

Ključne riječi
nogomet Engleska Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
17:20 25.03.2026.

Za ovo je ipak kriv golman, bio je na lopti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!