VIDEO Mladi Srbin zabio Englezima gol s centra! Svi pričaju o ovom potezu

Mlada reprezentacija Srbije napravila je ogroman korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina koje se održava u Walesu. U prvoj utakmici kvalifikacijskog turnira u Portugalu, izabranici izbornika Gordana Petrića svladali su apsolutnog favorita skupine, Englesku, rezultatom 2:0. Iako su Englezi u susret ušli kao momčad od koje se očekivala sigurna pobjeda, na terenu stadiona u Guimarãesu viđena je potpuno drugačija slika. Srbija je odigrala taktički zrelu i discipliniranu utakmicu te je efikasnom igrom u napadu zasluženo stigla do tri velika boda na početku natjecanja u kojem samo prvoplasirana momčad osigurava nastup na europskoj smotri.

Trenutak koji je prelomio utakmicu i o kojem se ne prestaje pričati dogodio se u 39. minuti. Kapetan srpske momčadi i napadač Anderlechta, Mihajlo Cvetković, postigao je pogodak za pamćenje. Nakon što je presjekao napad Engleza na svojoj polovici terena, uočio je da je engleski vratar izašao daleko sa svojih vrata i bez oklijevanja uputio udarac s gotovo pedeset metara. Lopta je u savršenom luku preletjela istrčalog vratara i završila u mreži za vodstvo Srbije od 1:0. Taj potez, koji se rijetko viđa na nogometnim terenima, odmah je postao hit na društvenim mrežama i s pravom se ističe kao kandidat za nagradu Puškaš.

🔥⚽️ Гол са пола терена Михајла Цветковића у победи Србије против Енглеске. | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝟬-𝟮 🇷🇸



— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 25, 2026

U drugom poluvremenu, izbornik Petrić povukao je ključan potez. Na poluvremenu je u igru uveo Bogdana Kostića, igrača Partizana. Ta se izmjena pokazala punim pogotkom jer je upravo Kostić u 65. minuti udvostručio prednost i postavio konačni rezultat. Nakon dvadeset minuta provedenih u igri, iskoristio je priliku i potvrdio pobjedu svoje momčadi, čime je potpuno utišao engleske nade u mogući preokret. Pobjeda je tim veća kada se uzme u obzir da reprezentaciju Engleske čine mladići iz akademija velikana poput Manchester Cityja, Arsenala, Chelseaja i Liverpoola.