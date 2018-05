Vuković, Gojun i Mandalinić slavili u EHF kupu

Rukometaši njemačkog Fuchse Berlina, čiji dres nose hrvatski rukometaši Jakov Gojun, Drago Vuković i Stipe Mandalinić, pobjednici su EHF kupa nakon što su u finalu u Magdeburgu pobijedili francuski Saint Raphael 28-25 (14-13).

Za njemački sastav to je druga pobjeda u ovom natjecanju nakon 2015. godine, dok je St. Raphael propustio postati prvi francuski pobjednik ovog kupa.

Junak finala bio je vratar berlinskog sastava Silvio Heinevetter koji je sakupio čak 17 obrana osvojivši svoj treći naslov pobjednika Kupa EHF. To mu je uspjelo i 2015. u dresu berlinskog kluba, te 2007. s Magdeburgom.

U redovima pobjedničkog sastava najefikasniji su bili Mattias Zachrisson s devet golova, te Paul Drux sa šest golova. Drago Vuković je zabio jedan gol, dok se Gojun i Mandalinić nisu upisali među strijelce. U redovima francuskog sastava najefikasniji su bili Raphael Caucheteux s osam golova, dok su Artsem Karalek i Daniel Sarimento zabili po četiri gola.

Podsjetimo, Fuchse se plasirao na završni turnir nakon što je u četvrtfinalu izbacio našički Nexe. Hrvatski sastav je u prvom susretu u Našicama slavio 28-20, no nažalost to nije bilo dovoljno za plasman na 'Final Four'. U uzvratnom susretu Füchse je u dramatičnoj završnici stigao do pobjede od +9 (25-16).

U susretu za treće mjesto Magdeburg je pobijedio Goppingen 35-25. Za Magdeburg je nastupio hrvatski rukometaš Željko Musa postigavši jedan gol, dok se Krešimir Kozina nije upisao među strijelce u suparničkim redovima.