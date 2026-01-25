Bili su s Hrvatskom na Euru 2024., a sada niti jedan ne brani!

Na djelu je do sada neviđena situacija: sva trojica vratara koja su zastupala hrvatsku nogometnu reprezentaciju na posljednjem velikom natjecanju, Europskom prvenstvu 2024. godine, trenutačno su izvan stroja, dapače dvojica njih, Livaković i Labrović, imaju samo tri nastupa ove sezone – zajedno!

Krenimo od najskupljeg, četiri milijuna vrijednoga Dominika Livakovića. Njegova situacija u Gironi nepromijenjena je; čeka se odobrenje Fenerbahčea da Livi prijeđe na posudbu u Dinamo, ali stvar i dalje stoji u mjestu, a nervoza raste – jer ne dođe li Livi u Dinamo do 17. veljače (do kada traje prijelazni rok), dočekat će početak priprema za Svjetsko prvenstvo sa samo dva klupska nastupa u ovoj sezoni, oba u dresu Fenerbahčea još u kolovozu 2025. godine.

Idemo dalje: Bayern je u subotu doživio prvi poraz u Bundesligi ove sezone, a pobjedu autsajdera Augsburga (2:1) na Allianz Areni sa suigračima proslavio je i Sinjanin Nediljko Labrović, vratar koji ove sezone u ovom natjecanju nije branio – ni minute. Jedini nastup ostvario je u listopadu prošle godine u Njemačkom kupu protiv Bochuma, a ostatak sezone prosjedio je na klupi.

Nevjerojatno zvuči podatak kako je Labrović u cijeloj kalendarskoj 2025. godini u svom klubu Augsburgu branio samo u dvije utakmice Kupa, a posljednji nastup uz Bundesligi ostvario je sad već davnog 21. prosinca 2024. godine protiv Holstena iz Kiela. Čudno je kako se jedan takav vrstan vratar, koji je bio kupljen za 2.5 milijuna eura, miri s takvim nezavidnim statusom. Tek mu je 26 godina.

Treći iz ove bizarne vratarske priče Hajdukov je čuvar mreže, 30-godišnji Ivica Ivušić. On je uz veliku pompu stigao Hajduk prošlog ljeta iz ciparskog Pafosa, skupio je 18 nastupa za bijele – braneći u promjenjivoj formi – a onda se ozlijedio i prepustio mjesto mladom reprezentativcu Siliću. Tako Ivušić nije branio za bijele u posljednjih pet prvenstvenih utakmica, a budući da je i dalje ozlijeđen, proljetni dio sezone počinje Silić. I tko zna kada će Ivušić uopće ponovno stati između vratnica.