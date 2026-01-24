Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTVORIO DUŠU

Velika životna drama Dinamove legende: 'Duguju mi novac, a sve ovo radim zbog teško bolesnog sina'

Zagreb: Predstavljanje liste i programa Dinamovo proljeće koju predvodi Velimir Zajec
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 18:31

Prošle godine Ištvanić je za Večernji list izjavio kako je spreman doći u klub i štrajkati glađu dok mu ne daju njegov novac...

Bivši kapetan i legendarni branič zagrebačkog Dinama Slavko Ištvanić gostovao je u emisiji Sport nedjeljom te je komentirao trenutnu situaciju u Maksimiru, ali i dugovanje koje je klub ima prema njemu već godinama. Ištvanić je čak i štrajkao glađu jer se nikako nije mogao dogovoriti oko isplate dugovanja.

Na pitanje voditelja o tome je li istina da je štrajkao glađu, Ištvanić je rekao: 'Jest. Da ne idem u širinu, pokušavao sam s prošlom upravom naći sporazum gdje su oni meni pozajmicama pomagali da riješim dug. Bilo je problema u klubu, financijska, porezna…Ja sam jedini vratio dug klubu s kamatama, imam sve papire. Nakon toga se pojavila priredba udruge 'Dinamo to smo mi', podržao sam i Dinamovo proljeće, obećano mi je puno stvari. I dalje je status quo, nema razumijevanja, slika je crno-bijela.'

Prošle godine Ištvanić je za Večernji list izjavio kako je spreman doći u klub i štrajkati glađu dok mu ne daju njegov novac.

- Mojem je sinu 29 godina, ima cerebralnu paralizu i ovisan je 24 sata o tuđoj njezi, ovo radim radi njega. Ovo je moja borba s ciljem da se sutra njemu pomogne. Nadam se da neću morati ići u štrajk glađu i da ljudi u klubu imaju razumijevanja i srca. Vjerujem da će pomoći predsjednik Zajec i njegovi suradnici. Kad sam postao punoljetan, potpisao sam ugovor s Dinamom i nakon toga još dva ugovora, a zadnji koji sam potpisao 1992. godine bio je na četiri godine, gdje su mi se aneksom ugovora regulirala moja prava koja ostvarujem dok igram u klubu koji je tada bio registriran kao udruga građana - ispričao je.

- Te 1993. godine klub se briše iz registra udruge građana i postaje dioničko društvo. Krajem 1995. otišao sam iz Dinama. Tužio sam nogometni klub da mi isplati sredstva na koja sam imao pravo po aneksu i sporazumu ugovora. Ovaj je Dinamo, naravno, pravni sljednik onoga. Naslijedio je sve trofeje, povijest, igrače, sve živo, pa tako vjerojatno i ovo što se meni dogodilo - rekao je Ištvanić. 

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Ključne riječi
HNL Dinamo Slavko Ištvanić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
9
Ekskluzivno na VL: Dokumentarac o Anti Žanetiću

Udbaška uprava Hajduka me pretukla, spasio me Židov, a trener nam je naredio da pomažemo Zvezdi!

Dokumentarni film "Zlato Rima, srebro Pariza" redatelja Jakova Sedlara, kojeg sada možete ekskluzivno pogledati na Večernjem listu, ispričao je nevjerojatno zanimljivu priču o bivšem igraču Hajduka Anti Žanetiću, koji je 1960. bio u momčadi svijeta s Peleom i Di Stefanom, no Hajduk ga se odrekao zbog političkih razloga. U dokumentarcu je Žanetić bez dlake na jeziku govorio o brojnim događajima iz doba Jugoslavije, o udbašima koji su ga pretukli, o tome kako je Hajdukov trener Milovan Ćirić želio pobijediti Dinamo da bi poklonio titulu Crvenoj zvezdi...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!