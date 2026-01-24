Velika životna drama Dinamove legende: 'Duguju mi novac, a sve ovo radim zbog teško bolesnog sina'

Bivši kapetan i legendarni branič zagrebačkog Dinama Slavko Ištvanić gostovao je u emisiji Sport nedjeljom te je komentirao trenutnu situaciju u Maksimiru, ali i dugovanje koje je klub ima prema njemu već godinama. Ištvanić je čak i štrajkao glađu jer se nikako nije mogao dogovoriti oko isplate dugovanja.

Na pitanje voditelja o tome je li istina da je štrajkao glađu, Ištvanić je rekao: 'Jest. Da ne idem u širinu, pokušavao sam s prošlom upravom naći sporazum gdje su oni meni pozajmicama pomagali da riješim dug. Bilo je problema u klubu, financijska, porezna…Ja sam jedini vratio dug klubu s kamatama, imam sve papire. Nakon toga se pojavila priredba udruge 'Dinamo to smo mi', podržao sam i Dinamovo proljeće, obećano mi je puno stvari. I dalje je status quo, nema razumijevanja, slika je crno-bijela.'

Prošle godine Ištvanić je za Večernji list izjavio kako je spreman doći u klub i štrajkati glađu dok mu ne daju njegov novac.

- Mojem je sinu 29 godina, ima cerebralnu paralizu i ovisan je 24 sata o tuđoj njezi, ovo radim radi njega. Ovo je moja borba s ciljem da se sutra njemu pomogne. Nadam se da neću morati ići u štrajk glađu i da ljudi u klubu imaju razumijevanja i srca. Vjerujem da će pomoći predsjednik Zajec i njegovi suradnici. Kad sam postao punoljetan, potpisao sam ugovor s Dinamom i nakon toga još dva ugovora, a zadnji koji sam potpisao 1992. godine bio je na četiri godine, gdje su mi se aneksom ugovora regulirala moja prava koja ostvarujem dok igram u klubu koji je tada bio registriran kao udruga građana - ispričao je.

- Te 1993. godine klub se briše iz registra udruge građana i postaje dioničko društvo. Krajem 1995. otišao sam iz Dinama. Tužio sam nogometni klub da mi isplati sredstva na koja sam imao pravo po aneksu i sporazumu ugovora. Ovaj je Dinamo, naravno, pravni sljednik onoga. Naslijedio je sve trofeje, povijest, igrače, sve živo, pa tako vjerojatno i ovo što se meni dogodilo - rekao je Ištvanić.