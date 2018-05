Nova rukometna dvorana na Velesajmu

Uz dobru volju gradonačelnika Zagreba Milana Bandića Zagrebački velesajam postaje pravo sportsko središte. Na Velesajmu svoje kampove već imaju boksači, sagrađena je nova atletska dvorana, klizalište, Cedevitin trening-kamp, a u planu je i te-kvon-do centar. Prema riječima Božidara Jovića, predsjednika Zagrebačkog rukometnog saveza, i rukometaši bi mogli dobiti mjesto u toj “sportskoj oazi”. Naime, HRS u suradnji sa ZRS-om te Lokomotivom i PPD Zagrebom radi na izradi idejnog projekta za rukometnu dvoranu na Velesajmu.

– Dvorana je planirana u paviljonima 30, 31, i 32. Dobra je stvar što već postoji infrastruktura pa neće trebati građevinska dozvola, već samo dorada. Očekujemo da će u jesen biti gotovi svi projekti i da će se krenuti u realizaciju – otkriva Jović i dodaje da će dvorana imati kapacitet za od 4 do 5 tisuća ljudi i imat će dva terena plus jednu malu dvoranu s pomoćnim terenom. Bit će to višefunkcionalna dvorana samo za rukomet u koju će se preseliti HRS, ZRS, Lokomotiva i PPD Zagreb. – Moramo zahvaliti gradonačelniku Bandiću koji je došao na ideju. Ima nekih problema, ali za godinu i pol, znači do sezone 2019./2020., sve bi trebalo biti gotovo – najavio je Jović.

Prvenstvo Hrvatske odlučeno je tri utakmice prije kraja. Zagreb se zbog stopostotnog učinka nalazi na vrhu sa šest bodova više od Nexea. U finalu Hrvatskog kupa Zagreb je bio bolji od Nexea s rezultatom 28:17 te je došao do druge dvostruke krune zaredom. U SEHA ligi Zagreb je sezonu završio na drugom mjestu odmah iza Vardara. Lokomotiva drži drugo mjesto u 1. Hrvatskoj rukometnoj ligi za žene i zaostaje tri boda za Podravkom dva kola prije kraja prvenstva.

– Bez pomoći Grada Zagreba ne bismo preživjeli kritičnu sezonu 2014., no ne mogu reći da smo zadovoljni jer smo jedini klub kojem se u posljednjih nekoliko godina ne financiraju utakmice u Europi, a to su preveliki troškovi za nas – poručila je Klaudija Bubalo, direktorica Lokomotive. Dopredsjednik ZRS-a i predsjednik RK Dubrava Dražen Žunac nada se uspjehu Opatijske inicijative te da će se Zakon o sportu i Porezni zakon promijeniti. Inicijativa se zalaže za povećanje manipulativnih kladioničarskih troškova s 5 na 10 posto što bi omogućilo svim hrvatskim klubovima u nogometu, košarci, vaterpolu, rukometu i odbojci ukidanje članarina za djecu.