'Vujović nema što voditi hrvatsku reprezentaciju. Gobac je moćna osoba, ali ne bojim ga se'

Puno nezadovoljstva iskazano je nakon što je Hrvatska završila Euro u Njemačkoj na tek 11. mjestu. Uoči početka turnira očekivalo se kako ćemo napraviti dobar rezultat, ali doživjeli smo debakl. Mnogi smatraju kako je glavni krivac izbornik Goran Perkovac, što su jasno poručili Nikša Kaleb te Nenad Kljaić.

Bivši svjetski i olimpijski prvak Petar Metličić smatra kako se ne trebamo previše veseliti pobjedi protiv domaćina Njemačke.

- Pričamo o utakmici protiv Njemačke kao da smo ušli u polufinale. Mislim ok, treba pobijediti, ali ne treba od toga sad stvarati ne znam što. Završili smo tamo gdje jesmo, jedanaesti. ako je on zadovoljan onda ok, ja osobno mislim da možemo bolje. Tu imamo tri reprezentacije koje su iznad svih, ali ove ostale su na sličnom nivou. Mi smo protiv jakih igrali dobro, tako da imali smo šansu. Tako da me smeta ta izjava, odigrali kao loše jednu utakmicu i jedno poluvrijeme, a mi jedanaesti. Ako je nama to cilj, onda ok - rekao je legendarni Pero Metličić u razgovoru za Sportklub.

- Ja s Gopcem nemam nikakvih problema, a niti ga se bojim. On je moćna osoba u rukometu, ali ne znam zašto ga se treba bojati. Ja o njemu ne ovisim. Niti želim išta od njega. A što se tiče Vujovića, mislim da bi to bila velika greška, mislim da Vujović nema što voditi hrvatsku reprezentaciju. Ima tu boljih i kvalitetnijih ljudi, bila bi to velika greška - smatra Metličić na poruku Zorana Gobca kako Vujović treba biti novi izbornik.