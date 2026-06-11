Vrućine u Alexandriji su sulude! Ne znamo kako su vatreni uopće uspjeli trenirati

Hrvatska nogometna reprezentacija krenula je u svoju misiju Svjetskog prvenstva u Alexandriji, u predgrađu glavnog grada Washingtona. Nakon što su vatreni u utorak stigli u Sjedinjene Američke Države i smjestili se u Hotel AKA, u srijedu u kasnim večernjim satima po hrvatskom vremenu su počeli s ovdašnjim pripremama za grupnu fazu natjecanja. Podsjetimo, prva utakmica na rasporedu je 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu protiv reprezentacije Engleske.

Nakon uvodne konferencije za medije, vatreni su održali otvoreni trening za javnost u Episkopalnoj srednjoj školi, i to pred više od tisuću ljudi, što iz Alexandrije, što iz drugih gradova. Navijači su uistinu bili oduševljeni te su kontinuirano skandirali za hrvatske nogometaše, a uvjerljivo se najčešće skandiralo ime Luka Modrića. Sve je popraćeno događajem za lokalnu zajednicu na kojem je čak prisustvovala i grupa tamburaša. A na kraju treninga vatreni su i pozdravili mnogobrojne navijače, više od 10 minuta su potpisivali autograme i zaista dali pažnju ljudima koji su došli podržati. Sveukupno je trening trajao oko 70 minuta.

Atmosfera je bila užarena, ali užareno je bilo i vrijeme. Iako je termometar pokazivao samo 26 Celzijevih stupnjeva, osjet je bio kao da je riječ o barem 40 stupnjeva. Kolege novinari su nakon treninga jedan po jedan ulazili u medijski centar te su svi imali šokirani izraz na licima, a neki koji su kroz ovaj posao prošli 'pola svijeta' rekli su da nikad ovako nešto u životu nisu doživjeli. Nisu se na klimatski šok žalili samo novinari, već su vidno bili iznenađeni i ljudi iz Hrvatskog nogometnog Saveza.

Ovakva temperatura nas je sve zatekla, a igrači su još uz to sve, dan nakon leta i, kako je Kristijan Jakić priznao na konferenciji, slabog sna po dolasku u SAD, još i trenirali, doduše laganijim tempom. Uistinu je teško opisati riječima kako je teško ovo vrijeme u predgrađu Washingtona, a nekolicina kolega se čak požalila na vrtoglavicu i mučninu.

Na području istočne obale SAD-a ljeti dolazi vrlo topao i izrazito vlažan zrak s Atlantskog oceana i Meksičkog zaljeva. Zbog toga nije problem samo visoka temperatura, nego i velika količina vlage u zraku, pa se tijelo teže hladi znojenjem. Ljudsko tijelo se hladi isparavanjem znoja, a ne samim znojenjem. Kada je zrak suh, znoj brzo isparava s kože i tako odnosi toplinu iz tijela. Međutim, kada je zrak već pun vlage, kao što je često slučaj u području Washingtona i Aleksandrije, znoj puno sporije isparava. Tada se čovjek znoji više, ali se zapravo hladi manje učinkovito. Jedan prijatelj, koji je studirao u Alexandriji četiri godine, upravo me upozoravao na vlagu kao na najveći faktor prilagodbe, ali nisam očekivao da će razlika baš biti ovakva.

Iako, primjerice, kontinentalna Hrvatska ljeti može biti itekako vruća i sparna, u području Washingtona i Aleksandrije sparina je znatno intenzivnija i dugotrajnija. Zato se temperatura od oko 25 ili 30 stupnjeva tamo može osjećati nemjerljivo neugodnije nego ista temperatura u Zagrebu ili drugim dijelovima Hrvatske. Osobe koje tek stignu iz Europe često imaju osjećaj da je zrak težak, brzo se zadišu i obilno znoje, a nekima se mogu javiti i simptomi kao što su iscrpljenost, vrtoglavica, mučnina, pa i padanje u nesvijest. Organizam se, prema mišljenjima liječnika, na takve uvjete obično privikne nakon jednog do dva tjedna boravka.

Iskreno, prije dolaska u Alexandriju stvorio sam dojam da su priče o klimatskim prilagodbama na SAD preuveličane i da iza sebe nemaju neku stvarnu podlogu, no ovo iskustvo na prvom treningu vatrenih mi je u potpunosti promijenilo mišljenje. Sada smatram da se o tome zapravo ne priča dovoljno, s obzirom na to koliko je promjena intenzivna.