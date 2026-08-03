Novi rekord na Maksimiru: Dinamo objavio povijesni broj članova

GNK Dinamo nastavlja rušiti rekorde kada je riječ o članstvu. Zagrebački klub objavio je na svojim službenim stranicama kako je već premašio prošlogodišnji povijesni rezultat od 65.243 člana i prijatelja kluba, što je bila najveća brojka u dugoj povijesti Modrih.

Iz Dinama su istaknuli kako je novi rekord ostvaren već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prethodne godine, čime su još jednom naglasili rastuću povezanost kluba i navijača.

"Do brojke od 65 243 člana i prijatelja kluba stigli smo već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prošle godine. Još jednom smo pokazali koliko je velika snaga plave obitelji i koliko iz godine u godinu raste ljubav prema našem klubu", objavili su iz Dinama.

Zagrebački klub naglasio je kako članstvo ne predstavlja samo broj, već važan dio identiteta i budućnosti kluba.

"Biti član Dinama ponos je svakog pravog Dinamovca, ali i velika odgovornost. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj građanskog, članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze", poručili su Modri.

Iz kluba smatraju kako novi rekord potvrđuje zajedništvo i vjernost navijača, a očekuju da će broj članova nastaviti rasti do kraja godine.

"Ovaj rekord nije samo broj. On je potvrda zajedništva, vjernosti i pripadnosti klubu koji svi volimo", dodali su iz Dinama uz poruku: "Jer ako voliš Dinamo - onda ovdje pripadaš!"