VIDEO Valovi na plažu izbacili 700.000 eura: Kupači pohrlili u more, policija nije mogla vjerovati što vidi

Kupači na jednoj od sicilijanskih plaža ostali su u nevjerici nakon što su valovi na obalu počeli izbacivati vreće pune novca. U nekoliko trenutaka plaža se pretvorila u kaos, a ljudi su pohrlili u more pokušavajući dohvatiti novčanice koje su plutale uz obalu. Talijanske vlasti ubrzo su intervenirale, a istraga je otvorila niz pitanja o podrijetlu gotovo 700.000 eura pronađenih u moru. Neobičan događaj zbio se 28. srpnja u mjestu Casuzze, zapadno od Marine di Raguse na Siciliji. Prema informacijama talijanske policije, gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva nedaleko od obale te je počeo nekontrolirano plutati. Posada je zbog toga zatražila pomoć obalne straže, no razvoj događaja iznenadio je i same spasioce. Kako navode talijanske vlasti, u trenutku kada se obalna straža približila plovilu, osobe na brodu navodno su počele bacati vreće s gotovinom u more. Morske struje ubrzo su ih odnijele prema obali, gdje su ih primijetili brojni kupači.

Prema pisanju Times of Malte, prizori koji su uslijedili nalikovali su filmskoj sceni. Ljudi su utrčavali u more kako bi dohvatili vreće i novčanice koje su plutale uz obalu, a sve su zabilježili i brojni očevici. Policija i obalna straža ubrzo su osigurale područje te prikupile gotovo sav novac, uključujući i dio koji su kupači već uzeli iz vreća. Na gliseru su se, prema dostupnim informacijama, nalazila trojica punoljetnih državljana Malte i 13-godišnje dijete. Policajci su na plovilu zatekli samo jednog muškarca, dok su, prema iskazima svjedoka, dvije osobe pobjegle na obalu. Svi su privedeni radi ispitivanja, nakon čega su pušteni na slobodu uz određene mjere opreza i obvezu odazivanja tijekom daljnje istrage. Protiv njih zasad nije podignuta optužnica.

🇪🇸‼️| Un grupo de turistas encuentran bolsas flotando con más de 665.000€ dentro, en una playa de Sicilia. pic.twitter.com/AbfHDcuEo9 — EDATV (@edatvoficial) August 1, 2026

Načelnik policije pokrajine Ragusa Salvatore Fazzino izjavio je da je gliser otkriven isključivo zbog kvara. Da nije ostao bez goriva, smatra, vrlo je vjerojatno da bi neopaženo nastavio plovidbu između Malte i Sicilije. Istražitelji sada pokušavaju utvrditi odakle potječe gotovo 700.000 eura i zašto je gotovina prevožena tom rutom. Među mogućim scenarijima koje istražuju nalaze se pranje novca, krijumčarenje gotovine, krivotvorenje novčanica, ali i mogućnost da je riječ o isplati povezanoj s trgovinom drogom. Policija ističe da zasad nijedna verzija događaja nije isključena.

U međuvremenu je talijanski istraživački novinar Giuseppe Bascietto, koji godinama prati organizirani kriminal, objavio kako je vlasnik glisera navodno malteški državljanin Owen Jones te da se u trenutku incidenta nalazio na brodu. Jonesov odvjetnik odbacio je takve tvrdnje, poručivši da ne može potvrditi gdje je njegov klijent bio toga dana, ali tvrdi da pronađeni novac nije njegov i da s cijelim slučajem nema nikakve veze.

Talijanske vlasti identitet vlasnika plovila još nisu službeno potvrdile. Bascietto navodi i da je Jones posljednjih mjeseci na društvenim mrežama objavljivao fotografije luksuznih automobila, jahti i putovanja po Italiji, uključujući objavu iz Marine di Raguse krajem lipnja. Istodobno naglašava da takve fotografije same po sebi ne predstavljaju dokaz bilo kakvog kaznenog djela. Novinar ujedno upozorava da se područje između Punta Secce i Punta Braccetta, nedaleko mjesta gdje je gliser završio, godinama smatra jednom od ruta na kojoj albanske kriminalne skupine surađuju s lokalnim mafijaškim organizacijama. U svojoj knjizi Sicilia Nostra, objavljenoj prošle godine, Bascietto navodi kako jugoistočna obala Sicilije sve češće služi kao međunarodni koridor za krijumčarenje kokaina. Ipak, talijanska policija naglašava da zasad nema službenih dokaza koji bi ovaj slučaj povezali s organiziranim kriminalom te se istraga nastavlja.