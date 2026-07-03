Kako su igrali vatreni? Najosporavaniji igrač odigrao je utakmicu za pamćenje!

Hrvatska nogometna reprezentacija je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila od Portugala u Torontu rezultatom 1:2 i tako završila svoj put na ovom turniru.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

U nastavku teksta donosimo vam pregled individualnih izvedbi svih hrvatskih reprezentativaca koji su zaigrali u susretu protiv Portugala, a i ocjene koje smo im dodijelili.

Livaković 7 – u 4. minuti obranio zicer Fernandesu, sve do sudačke nadoknade siguran, a kod gola skamenjen i iznenađen, činilo se nemoćan

Stanišić 7 – veći dio utakmice imao je Leaa pod kontrolom, ali je njegov igrač ipak bio asistent za gol, ipak Josip je bio asistent za gol Perišića

Šutalo 7 – miran, staložen, siguran, pozdan, vrhunsko izdanje

Pongračić 6 – kod gola Portugalaca za 2:1 bio je neodlučan u skoku s Gvardiolom, nisu smjeli dopustiti da im Ramos uzme prednost u tom duelu

Perišić 7.5 – odlično odradio posao na lievom braniču, postigao prekrasan pogodak, na žalost - nedovoljan

Modrić 7 – vrijedan, poduzetan, držao stvari pod kontrolom u sredini, možda nedovoljno angažiran u završnici akcija, pred suparničkim golom

Kovačić 7.5 – najbolje izdanje na SP-u do sada, stalno tražio loptu, točan u pasovima, ovoga puta i okomit, golman mu obranio veliku šansu u 48. minuti, te u 75. minuti, prije toga pogodio i vratnicu

(od 90.+6 Kramarić – premalo igrao za ocjenu)

P. Sučić 7 – rastrčan, raspoložen, motor veznog reda, šteta što sjajnu igru nije okrunio pogotkom u 59. minuti, vratar Costa mu je obranio veliku šansu

Vlašić 6 – skrivio jedanaesterac na Veigi, po tome će pamtiti ovu utakmicu

(od 90. Gvardiol 6 – kod gola Portugalaca uz Pongračića bio najbliži strijelcu Ramosu, u 13. minuti nadoknade šokantno mu poništen pogodak za 2:2 – kakva šteta!)

Baturina 6 – ovoga puta dao premalo; solidan i marljiv u defenzivi, u napadu ostao nedorečen

(od 68. Mario Pašalić – solidan, opasan, imao jednu izglednu priliku, na žalost promašio)

Budimir 6 – odsječen i usamljen u vrhu napada, jedan bezopasan šut u prvom poluvremenu

(od 46. Matanović 7 – agresivan, uporan, opasan, i njemu je vratar Costa obranio težak šut u u 78. minuti)