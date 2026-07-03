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OCJENA SVAKOG IGRAČA

Kako su igrali vatreni? Najosporavaniji igrač odigrao je utakmicu za pamćenje!

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Dasović
03.07.2026.
u 04:05

Kovačić je odradio svoju najbolju izvedbu na ovom Svjetskom prvenstvu, Modrić je bio vrijedan i poduzetan, a Matanović agresivan, uporan i opasan

Hrvatska nogometna reprezentacija je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila od Portugala u Torontu rezultatom 1:2 i tako završila svoj put na ovom turniru. 

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

U nastavku teksta donosimo vam pregled individualnih izvedbi svih hrvatskih reprezentativaca koji su zaigrali u susretu protiv Portugala, a i ocjene koje smo im dodijelili.

Livaković 7 – u 4. minuti obranio zicer Fernandesu, sve do sudačke nadoknade siguran, a kod gola skamenjen i iznenađen, činilo se nemoćan
Stanišić 7 – veći dio utakmice imao je Leaa pod kontrolom, ali je njegov igrač ipak bio asistent za gol, ipak Josip je bio asistent za gol Perišića 
Šutalo 7 – miran, staložen, siguran, pozdan, vrhunsko izdanje 
Pongračić 6 – kod gola Portugalaca za 2:1 bio je neodlučan u skoku s Gvardiolom, nisu smjeli dopustiti da im Ramos uzme prednost u tom duelu
Perišić 7.5 – odlično odradio posao na lievom braniču, postigao prekrasan pogodak, na žalost - nedovoljan 
Modrić 7 – vrijedan, poduzetan, držao stvari pod kontrolom u sredini, možda nedovoljno angažiran u završnici akcija, pred suparničkim golom 
Kovačić 7.5 – najbolje izdanje na SP-u do sada, stalno tražio loptu, točan u pasovima, ovoga puta i okomit, golman mu obranio veliku šansu u 48. minuti, te u 75. minuti, prije toga pogodio i vratnicu 
(od 90.+6 Kramarić – premalo igrao za ocjenu)
P. Sučić 7 – rastrčan, raspoložen, motor veznog reda, šteta što sjajnu igru nije okrunio pogotkom u 59. minuti, vratar Costa mu je obranio veliku šansu
Vlašić 6 – skrivio jedanaesterac na Veigi, po tome će pamtiti ovu utakmicu
(od 90. Gvardiol 6 – kod gola Portugalaca uz Pongračića bio najbliži strijelcu Ramosu, u 13. minuti nadoknade šokantno mu poništen pogodak za 2:2 – kakva šteta!)  
Baturina 6 – ovoga puta dao premalo; solidan i marljiv u defenzivi, u napadu ostao nedorečen
(od 68. Mario Pašalić – solidan, opasan, imao jednu izglednu priliku, na žalost promašio)
Budimir 6 – odsječen i usamljen u vrhu napada, jedan bezopasan šut u prvom poluvremenu
(od 46. Matanović 7 – agresivan, uporan, opasan, i njemu je vratar Costa obranio težak šut u u 78. minuti)

Ključne riječi
ocjene kako su igrali svjetsko prvenstvo Portugal Hrvatska SP 2026.

Komentara 1

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RE
RedTree
04:15 03.07.2026.

Zašto nije igrao Ćaleta Car, on nam je možda stoper u najboljim godinama, s dobrom sezonom iza sebe, valjda je ta ozljeda s leđama bila iza njega večeras. U petercu moraš skakati. Gvardiol izgleda još nije spreman, pa kad uđeš svjež, skači. I naći dobrog trenera za prekide, ne može manji čuvati njihove glavne skakače u srcu peterca, iako je tu intezitet dvojben bio izgleda. I ne jeftino poklanjati kornere i te završnice akcija malo doraditi.

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