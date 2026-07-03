Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Perišić zabio za vodstvo Hrvatske, Ronaldo vratio Portugal iz penala (1:1)
Izbornik Španjolske poslao snažnu poruku Hrvatskoj i Portugalu za osminu finala!
Engleski mediji raspisali se o partnerstvu Modrića i Ronalda: Jedan podatak sve je iznenadio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"Tehničke poteškoće"

Veliki gaf HTV-a u prijenosu Hrvatske: Komentator 'nestao' iz prijenosa na tri minute

Luka Petrinec
Screenshot/HRT
Autor
Edi Džindo
03.07.2026.
u 01:51

- Isprika, poštovani gledatelji. Imali smo malih tehničkih problema, ali evo sada je sve u redu - rekao je komentator prijenosa Petrinec u 43. minuti prijenosa

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku igra u Torontu protiv reprezentacije Portugala.

Jedan neobičan trenutak dogodio se pred kraj prvog poluvremena u prijenosu Hrvatske radiotelevizije, trenutak koji se definitivno u ovako velikoj i važnoj utakmici ne bi trebao događati.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Komentator utakmice Luka Petrinec, koji je inače na ovom Svjetskom prvenstvu zadužen za komentiranje svih utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, najednom je samo nestao iz prijenosa.

Glas Petrineca se nije čuo u prijenosu čak tri minute, od 37. do 40. minute susreta, a do prekida je došlo usred izgovaranja riječi centaršut, pa smo mogli čuti samo "centar...". Nakon te tri minute, glas komentatora se samo vratio u prijenos.

VEZANI ČLANCI:

- Isprika, poštovani gledatelji. Imali smo malih tehničkih problema, ali evo sada je sve u redu - rekao je komentator prijenosa Petrinec u 43. minuti prijenosa.

O kojim je točno tehničkim poteškoćama riječ, još uvijek nije javno poznato. Dodajmo da Petrinec sve utakmice komentira s lica mjesta u Sjevernoj Americi, a ne iz komentatorskih kabina u Zagrebu kao većina drugih komentatora.
 

Ključne riječi
Luka Petrinec komentator prijenos HTV HRT Portugal Hrvatska SP 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar R2D2
R2D2
02:20 03.07.2026.

Pometite prvo ispred svog dvorišta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!