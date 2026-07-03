Veliki gaf HTV-a u prijenosu Hrvatske: Komentator 'nestao' iz prijenosa na tri minute

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku igra u Torontu protiv reprezentacije Portugala.

Jedan neobičan trenutak dogodio se pred kraj prvog poluvremena u prijenosu Hrvatske radiotelevizije, trenutak koji se definitivno u ovako velikoj i važnoj utakmici ne bi trebao događati.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentator utakmice Luka Petrinec, koji je inače na ovom Svjetskom prvenstvu zadužen za komentiranje svih utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, najednom je samo nestao iz prijenosa.

Glas Petrineca se nije čuo u prijenosu čak tri minute, od 37. do 40. minute susreta, a do prekida je došlo usred izgovaranja riječi centaršut, pa smo mogli čuti samo "centar...". Nakon te tri minute, glas komentatora se samo vratio u prijenos.

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- Isprika, poštovani gledatelji. Imali smo malih tehničkih problema, ali evo sada je sve u redu - rekao je komentator prijenosa Petrinec u 43. minuti prijenosa.

O kojim je točno tehničkim poteškoćama riječ, još uvijek nije javno poznato. Dodajmo da Petrinec sve utakmice komentira s lica mjesta u Sjevernoj Americi, a ne iz komentatorskih kabina u Zagrebu kao većina drugih komentatora.

