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STRAVA I UŽAS

Ceste poput bojnog polja: Tijekom vikenda na prometnicama u hrvatskom susjedstvu poginula najmanje 31 osoba

Foto: Vigili del Fuoco
1/2
Autor
Antonio Mandir
03.08.2026.
u 14:14
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Talijanske ceste proteklog vikenda nalikovale su smrtonosnom bojnom polju: U talijanskoj turističkoj regiji Umbrija sudarili su se kamper, turistički autobus i dva automobila. Strašna nesreća odnijela je šest života i ozlijedila najmanje 34 osobe – neke od njih bore se za život.

U nedjelju navečer, kamper je skrenuo u promet u suprotnom smjeru na državnoj cesti 79 između Ternija i Rietija i frontalno se sudario s turističkim autobusom. Dva automobila koja su vozila iza njih nisu uspjela na vrijeme zakočiti i također su se zabila u mjesto nesreće. Jedno od vozila se prevrnulo. Autobus je prevozio turiste koji su se uputili prema slapovima Marmore, objavila je talijanska novinska agencija ANSA. Televizija RAI izvijestila je da je kamper prevozio turiste koji su se vraćali iz Ternija. 

Žrtve još nisu identificirane. Nekoliko osoba s ozljedama opasnim po život prevezeno je helikopterom u obližnje bolnice. Prema RAI-ju, među ozlijeđenima je najmanje jedno dijete.  Cesta je bila zatvorena satima zbog spasilačkih operacija. Uzrok nesreće još se istražuje. 

Niz teških prometnih nesreća potreslo je Italiju tijekom vikenda. Od petka do nedjelje ukupno je poginula 31 osoba, uključujući 14-godišnju djevojčicu, objavila je talijanska agencija za praćenje prometa.

Ključne riječi
užas ceste prometne nesreće Italija

Komentara 1

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Avatar KMJ
KMJ
14:19 03.08.2026.

samo gas!

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