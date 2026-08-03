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STANJE JE OZBILJNO

Izvanredno obraćanje naciji mađarskog premijera: 'Zemlja ulazi u pet najkritičnijih dana'

Magyar
Foto: Screenshot/X
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.08.2026.
u 07:06
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Nuklearna elektrana Paks, snage 2 gigavata, koja proizvodi oko polovice mađarske električne energije, u nedjelju navečer radila je s nešto više od 10 posto kapaciteta.

Mađarska se nalazi u kritičnoj energetskoj situaciji. Premijer Peter Magyar upozorio je u nedjelju da zemlja ulazi u najtežih pet dana, nakon što je isušivanje Dunava prisililo jedinu nuklearnu elektranu u zemlji da drastično smanji proizvodnju, prvi put u više od četiri desetljeća. Nuklearna elektrana Paks, snage 2 gigavata, koja proizvodi oko polovice mađarske električne energije, u nedjelju navečer radila je s nešto više od 10 posto kapaciteta. Razlog je rekordno niska razina Dunava, čije se vode koriste za hlađenje reaktora. Vodna uprava predviđa da će razina rijeke u narednim danima još više pasti.

"Suočavamo se s kritičnih pet dana", rekao je Magyar u videoporuci na Facebooku. "Sutra elektrana Paks neće proizvoditi struju, a pred nama su najtopliji dani s temperaturama do 40 °C. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod ogromnim opterećenjem".

Magyar je upozorio da bi postrojenje s četiri ruska reaktora moglo ostati neaktivno tjednima. U kasnijoj izjavi dodao je da će konačnu odluku o zatvaranju donijeti uprava elektrane u skladu sa strogim sigurnosnim protokolima. Dobrovoljna smanjenja potrošnje, na koja su se odazvala kućanstva i više od 300 tvrtki, smanjila su potražnju za oko 400 megavata. Među tvrtkama koje su ograničile potrošnju su energetska grupa MOL, južnokorejski proizvođač baterija Samsung SDI, Audi i japanski dobavljač autodijelova Denso.

"Zasad nema potrebe za obveznim ograničenjima potrošnje za tvrtke", poručio je Magyar, ali je najavio da bi vlada već u ponedjeljak mogla uvesti restriktivne mjere ako situacija to zatraži.

Niska razina Dunava poremetila je i riječni promet te turizam, a u više od stotinu gradova i sela, uključujući predgrađa Budimpešte, uvedena su ograničenja potrošnje vode. Opozicijski političar Mark Radnai procijenio je da bi kriza Mađarsku mogla koštati između 100 i 200 milijardi forinti zbog skoka cijena uvozne električne energije. Veliki dijelovi Europe već tjednima pate od dugotrajnih vrućina i suša, što je snizilo razine rijeka i izazvalo zabrinutost zbog opskrbe vodom, riječnog prometa i proizvodnje energije.
Ključne riječi
Peter Magyar energetska kriza Mađarska

Komentara 24

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BL
Bloomberg
08:21 03.08.2026.

I ovakve situaije da potraju mogu biti razlog migracije stanovništva. Voda, posebno. Dok ljudi ne osjete na svojoj koži, ne razumiju.

BR
bravar88
09:10 03.08.2026.

Najveća prednost Mađara je što imaju konačno normalnu osobu na čelu države.

AS
Asdg
08:01 03.08.2026.

Solarne Elektrane rade li ?

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