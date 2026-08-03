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PREMINULI OTAC I DVOJE DJECE

Novi detalji tragedije u Zagorju: Supruga je već bila napustila kuću, on je postavio nadzorne kamere?

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Autori: Hina, Večernji.hr
03.08.2026.
u 16:37
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O cijelom slučaju u ponedjeljak se oglasio i Ured pravobranitelja za djecu, izrazivši duboku tugu zbog smrti dvoje djece te naglasivši kako tragedija pokazuje potrebu za snažnijom međuresornom suradnjom i većim povjerenjem u institucije koje sudjeluju u zaštiti djece

Stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) danas su posjetile majku iz Svetog Križa Začretja koja je u subotnjoj tragediji izgubila supruga i dvoje djece. Posjet je organiziran kako bi joj se osigurala psihosocijalna pomoć i podrška u trenucima nezamislivog gubitka, ali i ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu. Iz HZSR-a su priopćili da su stručne radnice majci pružile potrebnu pomoć, psihosocijalno savjetovanje i podršku te da će joj i ubuduće biti na raspolaganju tijekom ovog iznimno teškog razdoblja.

Istaknuli su i da obitelj prije tragedije nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad te da nisu bile poduzimane nikakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja. Kako navode, jedino što je evidentirano jest nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. Naglašavaju da je riječ o redovnom postupku koji se provodi prije razvoda kada su uključena maloljetna djeca te da on nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom.

Jutarnji list objavio je i nove neslužbene informacije o okolnostima koje su prethodile tragediji. Prema njihovim saznanjima, supruga i majka napustila je obiteljsku kuću u Svetom Križu Začretju te se preselila kod svoje majke jer se namjeravala razvesti. Kao razlog odlaska navodi se da više nije mogla podnositi suprugova predbacivanja, a navodno je zbog nepovjerenja u nju postavio dvije nadzorne kamere, jednu na ulaz kuće, a drugu na stubište koje vodi na kat. Kako piše Jutarnji list, muškarac je svega dva sata prije tragedije na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je, prema tumačenju tog medija, dao naslutiti nepovjerenje prema supruzi te moguće motive osvete. Te informacije zasad nisu službeno potvrdile nadležne institucije.

O cijelom slučaju u ponedjeljak se oglasio i Ured pravobranitelja za djecu, izrazivši duboku tugu zbog smrti dvoje djece te naglasivši kako tragedija pokazuje potrebu za snažnijom međuresornom suradnjom i većim povjerenjem u institucije koje sudjeluju u zaštiti djece. U priopćenju su naveli da će pratiti sve okolnosti slučaja u suradnji s nadležnim tijelima te razmotriti uvođenje dodatnog modela institucionalnog praćenja ovakvih događaja kako bi se rizici prepoznavali na vrijeme i spriječile buduće tragedije.

Posebno su istaknuli kako odgovornost nije samo na institucijama, nego i na članovima obitelji, prijateljima i bližnjima koji bi, kada primijete zabrinjavajuće ili rizične okolnosti u obiteljskim odnosima, trebali potaknuti traženje stručne pomoći i obavijestiti nadležne službe. "Smrt djeteta najveći je gubitak zajednice, a njezina najveća odgovornost nije samo odgovoriti na pitanje što se dogodilo, nego i učiniti da se ovakve tragedije nikada više ne ponove", poručili su iz Ureda pravobranitelja za djecu, dodajući da je potrebno preispitati gdje sustav posustaje u zaštiti djece od nasilja.

Pozvali su nadležna tijela da majci, članovima obitelji i lokalnoj zajednici, osobito školama koje pohađaju djeca iz tog kraja, osiguraju svu potrebnu psihološku i stručnu pomoć tijekom razdoblja oporavka. Ujedno su apelirali na građane da ne dijele informacije iz privatnog života stradalih te na medije da objavljuju isključivo službene i provjerene informacije.

Podsjetimo, u subotu ujutro izbio je požar u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, nakon čega su na katu pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, utvrđeno je da je u nekoliko prostorija kuće bila zapaljena vatra. Tijela su prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije, a DORH je priopćio da u suradnji s policijom nastavlja utvrđivati sve okolnosti tragedije. Zasad ne iznose dodatne informacije zbog interesa istrage.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Ključne riječi
Zagorje DORH tragedija požar

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