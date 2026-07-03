Kovačić i Sučić su igrali 'doktorski', nema brige za život Hrvatske nakon Modrića

Hrvatska nogometna reprezentacija je završila svoj put na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala na najdramatičniji način. Portugal nas je svladao 2:1 u jednoj zaista nevjerojatnoj utakmici, kao da ju je režirao Steven Spielberg, ali Spielberg koji baš i nije naklonjen Hrvatima.

Koliko god je teško, i koliko god nas ovo sve boli, moramo se na trenutak podsjetiti onih dobrih strana, jer naši reprezentativci to zaslužuju nakon ovakve izvedbe. Time se posebno vrijedi referirati na drugo poluvrijeme hrvatske reprezentacije, i time se posebno vrijedi referirati na dva igrača, Petra Sučića i Matea Kovačića.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kovačić je bez ikakve sumnje odigrao svoju najbolju utakmicu u hrvatskom dresu. Onaj njegov prvi korak, ona mogućnost progresivnog nošenja lopte o kojoj stalno pričamo, konačno je sve to u punoj snazi pokazao. Siguran u posjedu, ali i voljan preuzeti rizik, Mateo je radio slalome kroz portugalsku obranu kao Janica Kostelić. Nažalost, nevjerojatni i čudesni Diogo Costa je sjajnim paradama obranio sve te pokušaje.

Ne samo to, njegova dubinska dodavanja su bila kao nikad prije. Ono dodavanje za Sučića koje je rezultiralo golom, i na kraju minimalnim zaleđem u 80. minuti, bilo je najbolje dodavanje nekog hrvatskog igrača na nekom turniru. Mateo u grupnoj fazi nije bio na razini i zaista se mučio, a sad je odjednom procvjetao i pružio nam nešto što dugo od njega nismo vidjeli. Ovakav Mateo nam treba u budućnosti.

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A što tek reći o Petru Sučiću? Momak od 22 godine, koji je prije samo dvije godine bio 'nigdje' u Dinamu, rotacijski igrač koji gotovo nije imao nikakvu minutažu, danas je bez sumnje nositelj hrvatske reprezentacije. S kojom količinom pozitivnog 'bezobrazluka' igra, lažnjacima šeta ponajbolje braniče svijeta, probija se i beskompromisno samo gura, ide i trči, to je zaista frapantno za vidjeti.

Ne samo da su ova dva igrača odigrala fantastične utakmice, već nam to daje nevjerojatan podstreh za budućnost. Znamo da godine čine svoje i znamo da Luka Modrić neće moći zauvijek igrati za hrvatsku reprezentaciju. Ako budemo imali ovakvog Matea Kovačića i ovakvog Petra Sučića, brige zaista nema. Niti jedan gram brige.