Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska herojski pala protiv Portugala, poništena su nam tri pogotka (1:2)
Izbornik Španjolske poslao snažnu poruku Hrvatskoj i Portugalu za osminu finala!
Engleski mediji raspisali se o partnerstvu Modrića i Ronalda: Jedan podatak sve je iznenadio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČUDESNI VEZNJACI

Kovačić i Sučić su igrali 'doktorski', nema brige za život Hrvatske nakon Modrića

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
03.07.2026.
u 03:39

Znamo da godine čine svoje i znamo da Luka Modrić neće moći zauvijek igrati za hrvatsku reprezentaciju. Ako budemo imali ovakvog Matea Kovačića i ovakvog Petra Sučića, brige zaista nema. Niti jedan gram brige

Hrvatska nogometna reprezentacija je završila svoj put na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala na najdramatičniji način. Portugal nas je svladao 2:1 u jednoj zaista nevjerojatnoj utakmici, kao da ju je režirao Steven Spielberg, ali Spielberg koji baš i nije naklonjen Hrvatima.

Koliko god je teško, i koliko god nas ovo sve boli, moramo se na trenutak podsjetiti onih dobrih strana, jer naši reprezentativci to zaslužuju nakon ovakve izvedbe. Time se posebno vrijedi referirati na drugo poluvrijeme hrvatske reprezentacije, i time se posebno vrijedi referirati na dva igrača, Petra Sučića i Matea Kovačića.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Kovačić je bez ikakve sumnje odigrao svoju najbolju utakmicu u hrvatskom dresu. Onaj njegov prvi korak, ona mogućnost progresivnog nošenja lopte o kojoj stalno pričamo, konačno je sve to u punoj snazi pokazao. Siguran u posjedu, ali i voljan preuzeti rizik, Mateo je radio slalome kroz portugalsku obranu kao Janica Kostelić. Nažalost, nevjerojatni i čudesni Diogo Costa je sjajnim paradama obranio sve te pokušaje.

Ne samo to, njegova dubinska dodavanja su bila kao nikad prije. Ono dodavanje za Sučića koje je rezultiralo golom, i na kraju minimalnim zaleđem u 80. minuti, bilo je najbolje dodavanje nekog hrvatskog igrača na nekom turniru. Mateo u grupnoj fazi nije bio na razini i zaista se mučio, a sad je odjednom procvjetao i pružio nam nešto što dugo od njega nismo vidjeli. Ovakav Mateo nam treba u budućnosti.

VEZANI ČLANCI:

A što tek reći o Petru Sučiću? Momak od 22 godine, koji je prije samo dvije godine bio 'nigdje' u Dinamu, rotacijski igrač koji gotovo nije imao nikakvu minutažu, danas je bez sumnje nositelj hrvatske reprezentacije. S kojom količinom pozitivnog 'bezobrazluka' igra, lažnjacima šeta ponajbolje braniče svijeta, probija se i beskompromisno samo gura, ide i trči, to je zaista frapantno za vidjeti.

Ne samo da su ova dva igrača odigrala fantastične utakmice, već nam to daje nevjerojatan podstreh za budućnost. Znamo da godine čine svoje i znamo da Luka Modrić neće moći zauvijek igrati za hrvatsku reprezentaciju. Ako budemo imali ovakvog Matea Kovačića i ovakvog Petra Sučića, brige zaista nema. Niti jedan gram brige. 

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo analiza Petar Sučić Mateo Kovačić Portugal Hrvatska SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!