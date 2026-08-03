Nazire se kraj toplinskog vala? Meteorolog: 'Iza Alpa nam dolazi velika hladna zračna masa'

Sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme obilježit će početak novog tjedna diljem Hrvatske. Temperature će i danas u mnogim krajevima dosezati između 33 i 38 stupnjeva, a zbog izraženog toplinskog vala na snazi su brojna upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi DHMZ-a, prevladavat će sunčano vrijeme uz slab vjetar, dok će na Jadranu mjestimice puhati umjeren jugoistočni vjetar koji će tijekom poslijepodneva okrenuti na jugozapadni. U gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz razvoj dnevne naoblake postoji mala mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak, no u većem dijelu zemlje zadržat će se stabilno i suho.

Foto: DHMZ

Zbog visokih temperatura DHMZ je izdao niz upozorenja na toplinski val. Crveni meteoalarm već je na snazi za zagrebačku i riječku regiju, a do sredine tjedna najviši stupanj upozorenja proširit će se i na osječku, karlovačku te kninsku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju dulji boravak na suncu između 10 i 17 sati, smanje fizičke aktivnosti na otvorenom te redovito unose dovoljno tekućine.

Foto: DHMZ

Meteorolog Patrik Jureša u prognozi za Dnevnik Nove TV ističe kako će se vrlo vruće vrijeme nastaviti i tijekom sljedećih dana. Ponedjeljak će u cijeloj zemlji započeti vedro i sunčano. U unutrašnjosti će jutarnje temperature biti uglavnom između 16 i 19 stupnjeva, u gorju od 12 do 17, dok će na obali i otocima već rano ujutro biti od 22 do 27 stupnjeva.

- U središnjoj Hrvatskoj očekuje se sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature između 35 i 37 stupnjeva, zbog čega je na snazi crveni meteoalarm. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će također pretežno sunčano, uz povremenu umjerenu naoblaku, a u poslijepodnevnim satima lokalno je moguć kratkotrajan pljusak, ponajprije u Podunavlju. Temperature će ondje dosezati i do 38 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme. Tijekom dana u unutrašnjosti Istre i gorju moguć je razvoj oblaka uz poneki lokalni pljusak, dok će najviša temperatura biti između 33 i 37 stupnjeva. I za riječku regiju na snazi je crveno upozorenje zbog opasnih vrućina, kazao je.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji se nastavlja razdoblje izrazito visokih temperatura. U većini mjesta očekuje se između 34 i 38 stupnjeva, dok će na udaljenijim otocima biti koji stupanj svježije. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na otvorenom moru jugoistočni. U dalmatinskoj unutrašnjosti postoji tek mala mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak. More će ostati vrlo toplo, s temperaturama od 25 do 28 stupnjeva, a UV indeks bit će vrlo visok u cijeloj zemlji, zbog čega stručnjaci preporučuju dodatni oprez pri boravku na otvorenom.

Kako navodi Patrik Jureša u prognozi za Dnevnik Nove TV, tijekom većeg dijela tjedna nastavit će se sunčano i vrlo vruće vrijeme. Povremeni lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, a u četvrtak ponegdje i u središnjim krajevima. Na moru će se zadržati stabilno vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Pravo osvježenje još se ne očekuje, no prema trenutačnim prognozama prvi znakovi promjene vremena mogli bi stići tijekom sljedećeg vikenda. Koliko će ono biti izraženo, pokazat će prognoze u narednim danima.

Slično takve prognoze i donosi meteorolog N1 Bojan Lipovšćak, kako je za Telegram izjavio iza Alpa se trenutno nalazi velika hladna zračna masa koja će postupno utjecati i na vrijeme u Hrvatskoj. - Iza Alpa se nalazi velika zračna hladna masa. Dio ciklone nad Atlantikom već je zahvatio Veliku Britaniju koja prva očekuje nešto oborina i kraj toplinskog vala. To bi kod nas trebalo doći taman oko vikenda, rekao je Lipovšćak za Telegram.

Dodao je kako se pritom ne očekuju izražena nevremena kakva su obilježila prvi dio srpnja, nego tek prolazne linije nestabilnosti. - Bit će to samo linije nestabiliteta koje će se prošetati po unutrašnjosti i sjevernom Jadranu. Nakon toga će osvježiti, neće više biti ovih potencijalnih 40 stupnjeva, jer danas i sutra bi trebao biti maksimum temperatura, istaknuo je.

Prema njegovim riječima, promjena će biti kratkotrajna, a ljeto se nastavlja. - Ostat će stabilno i lijepo vrijeme. Ne vidi se neko strašno zahladnjenje niti prekid turističke sezone. Temperature će se vratiti na ugodnijih 34 do 36 stupnjeva. Ovog tjedna izmjenjivat će se jugo i maestral, a nakon prolaska promjene za vikend nakratko će zapuhati bura, nakon koje ponovno slijedi stabilizacija vremena - zaključio je meteorolog N1 Bojan Lipovšćak.