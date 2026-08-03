Završen očevid nakon tragedije u Zagorju koja je potresla Hrvatsku: Oglasio se DORH

Završen je očevid u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, gdje su u subotu ujutro pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je prve službene informacije o dosad provedenim izvidima te potvrdilo da slijedi obdukcija koja bi trebala rasvijetliti točan uzrok smrti. Kako je priopćio DORH, dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu 1. kolovoza rukovodila je očevidom provedenim u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske te inspektoricom za zaštitu od požara i eksplozija.

Nakon završenog očevida izdana je naredba za prijevoz tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Iz Državnog odvjetništva navode kako u suradnji s policijom nastavljaju provoditi sve potrebne dokazne radnje i izvide kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog tragičnog događaja. Dodaju i da zbog interesa istrage zasad ne mogu iznositi dodatne informacije.

Podsjetimo, policija je ranije izvijestila da je dojava o požaru u obiteljskoj kući zaprimljena u subotu u 7.24 sati. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. Tijekom očevida na katu kuće pronađena su tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Utvrđeno je i da je u nekoliko prostorija kuće bila zapaljena vatra koja je izazvala požar. Točne okolnosti tragedije, kao i uzrok smrti svih troje stradalih, bit će poznati nakon dovršetka obdukcije i daljnjeg kriminalističkog istraživanja.