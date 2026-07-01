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USUSRET OKRŠAJU

Ponajbolji igrač Portugala o Luki Modriću: On je primjer za sve nas, dao mi je i dres

FIFA World Cup 2026 - Portugal Training
Paul Childs/REUTERS
Autor
Edi Džindo
01.07.2026.
u 22:14

Hrvatska ima fantastičan vezni red i morat ćemo se kolektivno poboljšati kako bismo ih pobijedili. Kada smo kolektivno dobri, možemo svakoga pobijediti. Moramo se koncentrirati na defenzivnu dinamiku, jer protiv Hrvatske neće biti prostora za pogrešku. To će biti jako teška utakmica za nas i moramo se na nju fokusirati, rekao je portugalski veznjak Vitinha

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak, u jedan sat ujutro po hrvatskom vremenu (HTV 2), u Torontu igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Portugala. Dan uoči utakmice na konferenciji za medije Portugala govorio je Vitinha, igrač PSG-a te po mnogima jedan od najboljih veznjaka svijeta.

Prvo pitanje za Vitinhu je bilo o vremenskim uvjetima u Torontu, budući da Portugal u posljednjoj utakmici protiv Kolumbije fizički nije izgledao na najvišoj razini.
- Bez sumnje nam je bilo vruće u zadnjoj utakmici, ali ne volim tražiti izlike. Naša zadnja utakmica nije bila toliko uspješna, osjetili smo to i sami na terenu, ali pripremljeni smo igrati na najvišoj razini protiv Hrvatske i pobijediti.

Koju biste poruku voljeli poslati portugalskim navijačima?
- Razumijem pitanja i kritike i primam ih otvorenim rukama, ali zahvalan sam onima koji nas podržavaju. Kad smo na terenu, nitko ne želi više pobijediti od nas.

Povijesno gledano, Hrvatska ima jedan od tehnički najnadarenijih veznih redova na svijetu. Što će biti potrebno da kontrolirate utakmicu?
- Hrvatska ima fantastičan vezni red i morat ćemo se kolektivno poboljšati kako bismo ih pobijedili. Kada smo kolektivno dobri, možemo svakoga pobijediti. Moramo se koncentrirati na defenzivnu dinamiku, jer protiv Hrvatske neće biti prostora za pogrešku. To će biti jako teška utakmica za nas i moramo se na nju fokusirati.

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Kako ste vidjeli svoje izvedbe u grupnoj fazi i kakav je vaš odnos s kolegama iz veznog reda? Mislite li da niste dovoljno dali na ovom turniru?
- Nitko ne želi pobijediti kao mi igrači. Učinit ću najviše da se poboljšam, ali najbitnije je da se cijela ekipa poboljša i da ne odvajamo individualce. Nadam se da će cijela momčad imati bolju izvedbu. 

Govorili ste o Luki Modriću, primjer je za vas. Jeste li vi igrač koji je najsličniji Luki? Koliko vam je posebno igrati protiv njega?
- Da, govorio sam o tome. Luka je odličan primjer za sve nas, tako i za mene. Igrao sam protiv njega, razmijenili smo i dresove. On je odlična osoba, koliko sam se mogao družiti s njim. Što se tiče sličnosti, na javnosti je da nas uspoređuju. On je primjer i model za sve nas - rekao je Vitinha.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo nogomet Luka Modrić Vitinha konferencija Portugal Hrvatska SP 2026.

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